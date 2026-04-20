На 22 парил ще излезе тримесечния отчет на Tesla и инвеститорите се подготвят за потенциално разочароващи цифри. В събота Илон Мъск реши да извади поредния си коз и да даде вяра на Уолстрийт.

Компанията обяви, че услугата за роботаксита Tesla, която беше лансирана преди време в Тексас, вече се разгръща в два нови града: Далас и Хюстън. Двата мегаполиса се присъединяват към досегашните тестови зони в Остин и Сан Франциско.

Има само един проблем

Данните от Robotaxi Tracker показват скромна, почти комична картина. Оказва се, че "революционното внедряване", както го наричат от компанията, на безпилотните таксита в тези мегаполиси е по-скоро мираж. На практика няма налични автомобили.

През последните няколко дни наличността на роботакситата в двата града е варирала между 0% и скромните 2%. Единственото изключение е бил кратък пик от около 50% в тесен сутрешен прозорец, след което системата буквално е изчезнала от радарите, връщайки се до кота нула, съобщават от Electrek.

Източник: Tesla

Анализаторите, следящи софтуера в реално време, споделят, че Tesla вероятно е разположила по един или два автомобила в град и е брандирала това като официално лансиране. Новината за експанзията бързо обиколи медиите и с това успокои инвеститорите преди финансовия отчет, който ще излезе тази сряда.

Deja vu a la Musk

Историята с роботакситата в Тексас започва да прилича на тази в Остин. През януари видяхме същата схема и там. Тогава имаше гръмко обявление за безпилотни таксита точно преди отчета за приходите, последвано от 4% скок в цената на акциите.

И точно както тогава, автомобилите изчезнаха от картата само седмица по-късно. Изглежда, че за Tesla автономията е функция, която работи само в дните около финансовите доклади, за да поддържа оптимизма на Уолстрийт. И се справят!

Към неделя следобед, едва 24 часа след стартирането на услугата, няма наличност в нито едно от новите разширения. Едва по едно роботакси е индикирано във всеки от четирите града.

Студеният душ

За първото тримесечие Tesla е продала около 360 000 автомобила. Това е под консенсуса на анализаторите и в сравнение с около 420 000 бройки за четвъртото тримесечие на миналата година.

Несигурността на Уолстрийт в момента е толкова гъста, че прогнозите за печалба на акция варират в граници от 0,24 до 0,40 долара. Големият диапазон е ясен сигнал за пазарна паника. Дори най-опитните анализатори нямат представа каква е реалната рентабилност на компанията на един от най-непредвидимите предприемачи в света.

В момента акциите на технологичния гигант се търгуват около психологическата граница от 400 долара - ниво, което на практика оставя представянето им от началото на годината на нула.

Този баланс обаче е измамен. Само допреди две седмици паниката на пазара беше напът да надделее, след като в началото на април ценните книжа на компанията се сринаха до дъно от 361 долара.

Очакваме да видим как ще се развият нещата и дали в сряда за пореден път Илон Мъск ще успее да излъже инвеститорите, които поддържат компанията му жива.