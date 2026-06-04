Всяко четвърто семейство, живеещо под наем в Гърция, харчи повече от 40% от месечния си доход за жилище. Това означава, че между 2,7 и 3 милиона граждани са подложени на прекомерен натиск да намерят или поддържат жилище, става ясно от проучване на служители от бившата OAED (Жилищна организация на работниците) и Общогръцката асоциация PANSYPO за развитието на наемите в страната, цитирано от Bulgaria ON AIR.

През 2025 г. Гърция отчита индекс на прекомерна жилищна тежест от 26,4%, докато средната стойност за ЕС е приблизително 7,7%. Това означава, че южната ни съседка е около 3,5 пъти над средното ниво за Европа.

Проблемите са обхванали и купувачите на имоти

Както Money.bg вече писа, Гърция е изправена пред тежка жилищна криза и тя съвсем не е свързана само с наемите. Проблемите се характеризират с агресивен ръст на цените и недостиг на нови имоти. След спада с 43% на цените на жилищата в столицата Атина по време на кризата в Гърция от 2008 до 2017 г. до 2025 г. цените са се повишили с 86%, съобщи Pappaspost.com.

Анализ на Центъра за либерални изследвания (KEFiM), цитиран от гръцките медии през април тази година, показва, че Гърция е отбелязала още една година на годишен ръст на цените на наемите през 2025 г. от цели 10,1%. Това е второто по големина повишаване на наемите в Европейския съюз след Хърватия и значително изпреварва средното равнище в съюза от 3,2%.

Източник: iStock

На този фон, според данните на Банката на Гърция, цените на апартаментите са се увеличили кумулативно с приблизително 110% в периода 2018-2025 г.

Още от 2015 до 2025 г. Гърция се движи стабилно на нива, много по-високи от средните за ЕС. Индексът на жилищна тежест (над 40% от доходите за жилище) в Гърция е бил 29,6% през 2015 г., достигнал е 39,5% през 2018 г. и дори днес остава на ниво от 26,4%, докато в ЕС се движи между 7,7% и 8,8%. Тоест, страната не просто е преживяла жилищна криза - тя се е установила в режим на постоянен жилищен натиск.

Нещата са най-тежки за домакинствата с ниски доходи. В най-бедните групи по доходи до 82,1% от домакинствата харчат повече от 40% от доходите си за жилище, това са приблизително 681 000 домакинства.

Да се върнем отново на наемите. Най-масово плащаната цена за наем на имот в Гърция е в размер на 450 евро месечно. За едночленно домакинство общите разходи за жилище могат да бъдат около 700 евро на месец. За семейство с две деца те могат да достигнат около 1200-1500 евро месечно. За двойка без деца разходите са приблизително 900-1100 евро на месец. Тези суми не са съвместими с реалността на заплатите на голяма част от работещите.

Има ли изход от кризата?

Правителството стартира мащабни социални и регулаторни мерки в опит да балансира пазара. Сред тях влизат различни данъчни облекчения и ремонти:. Собственици на празни имоти получават стимули и данъчни облекчения (освобождаване от данък върху наема за години), ако ги отдадат под наем дългосрочно.

Сред другите мерки са програми за субсидиране и строителството на социални жилища. Държават вече стартира мащабна програма за първите от десетилетия социални жилища върху държавни терени, за да осигури достъпни домове.

Не на последно място е регулирането на краткосрочните наеми. Въведени са тавани за броя на имотите, които един собственик може да отдава чрез платформи в определени зони на градовете.

А каква е ситуацията у нас?

Според данните на Евростат индексът на прекомерна жилищна тежест в България се движи между 11% и 13%. Това е около 1,5 пъти над средното за ЕС, което показва, че имотният натиск и поскъпването на живота започват да притискат сериозно и българските потребители. Засегнати са най-вече хората в големите градски центрове, макар и не с тревожните нива в съседна Гърция. Поне засега.