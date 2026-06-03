Джан Имин - съоснователят на ByteDance, изпревари по богатство индийския магнат Мукеш Амбани, превръщайки се във втория най-богат човек в Азия. Според анализаторите причините за увеличаващото му се състояние са растящата оценка на компанията и бързото развитие на изкуствения интелект.

Според Bloomberg Billionaires Index състоянието на Джан Имин е достигнало 92,8 милиарда долара, което го прави и най-богатият човек в Китай. За сравнение, през март 2019 г. то е възлизало на 13 милиарда долара, което показва, че е нараснало над седем пъти за по-малко от седем години.

Така индийският бизнесмен Мукеш Амбани (собственик на Reliance 4IR Realty Development ) вече заема третото място в Азия с 86,9 милиарда долара, докато Гаутам Адани запазва водещата позиция с 117,4 милиарда долара.

Двигатели на растежа

Възходът на Джан Имин е подхранван от два ключови фактора. Първият е глобалният успех на TikTok - приложението, превърнало ByteDance в световно известно име. Вторият е китайският AI чатбот на компанията Doubao, който е натрупал над 300 милиона месечни потребители и се е превърнал в най-популярния подобен продукт в Китай.

Успехът на Doubao е толкова значителен, че ByteDance се готви да въведе абонаментни такси, което е непопулярна бизнес стратегия в страна, където потребителите традиционно не са склонни да плащат за онлайн услуги, коментира Bloomberg.

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Съществена роля има и разрешаването на дългогодишното политическо напрежение около TikTok в САЩ. След като Камарата на представителите прие закон, изискващ продажбата на приложението, ByteDance прехвърли американските си операции на консорциум, воден от Oracle, Silver Lake и инвестиционната компания MGX, базирана в Абу Даби. Това сложи край на години регулаторна нестабилност, свързана с предполагаеми рискове за националната сигурност.

Междувременно, големи инвестиционни фондове като BlackRock, Fidelity Investments, T Rowe Price, HSG и General Atlantic оповестиха оценки си за ByteDance, които се оказаха по-високи от очакваното. Това добави над 24 милиарда долара към личното състояние на Джан Имин.

В момента ByteDance обсъжда до 70 милиарда долара инвестиции в изкуствен интелект в опит да доминира на китайския пазар и да предизвика водещите американски играчи на световно ниво. По-голямата част от тази сума се очаква да бъде финансирана от около 50 милиарда долара печалба, реализирана през 2025 г.