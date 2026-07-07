Нов стратегически план на Китай и Хонконг ще превърне финансовия център в район за търговия с юани, облигации и ценни метали. Целта е Хонконг да утвърди ролята си на азиатски хъб за офшорната китайска валута.

Властите в Пекин задействаха два лоста едновременно. От една страна, удвоиха кредитната линия, през която банките в Хонконг черпят юани - до 500 милиарда юана (около €63 млрд).

От друга, разшириха тавана за трансгранична търговия с облигации от 500 на 800 милиарда юана (близо €100 млрд). Целта е да има повече транзакции, повече търговия и повече управление на богатство да минават през Хонконг.

Това съвпада с усилията на Китай да насърчи глобалното използване на юана, заяви управителят на Народната банка на Китай Пан Гонгшенг на инвестиционна конференция в Хонконг във вторник, цитиран от "Ройтерс".

Програма за инвеститорите и златото

Разширяване на квотата е по схемата Bond Connect, започнала през 2017 г.

Това е финансова програма, позволяваща на взаимен принцип инвеститори от континентален Китай и от останалия свят да търгуват на облигационните пазари на другия регион през Хонконг.

Източник: iStock Административния район Хонконг

Административния район в КНР ще се опита от своя страна да се превърне в златния сейф на Азия. Затова и властите пуснаха нова система, за да възобновят търговията с доларови фючърси на ценния метал.

Заедно с това финансовият център стартира програмата "Delivery Connect" в партньорство с Шанхайската златна борса. До края на десетилетието Хонконг планира да увеличи капацитета на трезорите си десетократно.

Целта е съхранението на повече от 2000 метрични тона злато.

"Ако златото е сигурното убежище в света, тогава Хонконг ще бъде неговото безопасно пристанище", каза Джон Лий, отговарящия за града, добавяйки, че ще има данъчни стимули за търговия със злато и разплащания.

Подготовката

Китайската централна банка изглежда няма никакво намерение да спира рекордната си златна треска. Пекин продължава да трупа кюлчета с най-бързия си темп от десетилетие насам.

Последните данни на Bloomberg показват, че само за месец юни регулаторът е добавил нови 480 000 тройунции към трезорите си, с което общите запаси достигат над 75 милиона тройунции.

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Това се равнява на над 2340 тона чисто злато. С това купуването продължава вече рекорден 20-и пореден месец - най-дългата непрекъсната серия от няколко години насам.

Стратегическата цел на Пекин е ускорена дедоларизация. Азиатският гигант изгражда защитна стена за държавните си активи срещу евентуални западни санкции и глобални трусове.