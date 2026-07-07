Toyota ще инвестира $3,6 милиарда в разширяването на производствения си комплекс в Сан Антонио, Тексас, съобщават световните медии. Благодарение на тази инвестиция, компанията ще върне в САЩ част от производството на пикапа Tacoma, което преди 6 години премести в Мексико. Решението идва в момент, когато автомобилните производители пренареждат производствените си вериги на фона на динамично променящата се търговска политика на Вашингтон.

Новото производствено съоръжение ще бъде изградено в рамките на съществуващия кампус на компанията и трябва да започне работа през 2030 г. Инвестицията ще създаде около 2000 нови работни места, ще добави втора производствена линия и ще увеличи годишния капацитет на завода от приблизително 200 000 на 350 000 автомобила.

Toyota няма да премести изцяло производството на Tacoma от Мексико в САЩ. Компанията ще закрие производството на модела в завода си в Тихуана и ще го прехвърли в новите мощности в Тексас, но ще запази производството в другия си мексикански завод - в Гуанахуато.

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Пълен обрат

Ходът представлява обрат спрямо стратегията на компанията отпреди шест години. През 2020 г. Toyota премести производството на Tacoma от Тексас в Мексико, за да оптимизира производствените си мощности.

Новият проект е част от по-мащабната инвестиционна програма на японския производител в САЩ. Компанията вече обяви, че до 2030 г. планира да увеличи вложенията си в страната с още до $10 милиарда над първоначално предвиденото. След разширението общите инвестиции на Toyota в производствената база в Сан Антонио ще надхвърлят $11 милиарда.

Инвестицията беше обявена в период, в който администрацията на президента Доналд Тръмп насърчава връщането на производството в САЩ чрез по-високи мита върху автомобили, автомобилни компоненти, стомана и алуминий. Toyota обаче не свързва директно проекта с тази политика. Напротив, компанията заявява, че остава ангажирана с операциите си както в Мексико, така и в Канада, и продължава да подкрепя интегрираната северноамериканска производствена верига.

В момента заводът в Сан Антонио произвежда пикапа Tundra и SUV модела Sequoia, включително техните хибридни версии. По-късно тази година там трябва да заработи и нов завод за производство на задни мостове.

Разширяването на производството идва в момент, когато Toyota постепенно намалява изоставането си от General Motors на американския пазар. Компанията се възползва от силното търсене на хибридни модели, докато ръстът при изцяло електрическите автомобили остава по-слаб от очакванията.

Както Money.bg вече писа, по-рано тази година Toyota обяви инвестиция от $1 милиард в САЩ като част от по-широката си стратегия за разширяване на производството там. Тогава компанията съобщи, че планира да увеличи общите си инвестиции на американския пазар до 2030 г. с още до $10 милиарда над първоначално заложеното.

Новият проект в Тексас очевидно е поредната стъпка в изпълнението на тази стратегия.