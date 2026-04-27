Японската автомобилна корпорация Toyota Motor продаде над 10,47 милиона превозни средства през фискалната 2025 година (приключваща на 31 март 2025 г.). По такъв начин, според данните от компанията, това е първият път от две години, в който Toyota поставя нов рекорд в продажбите.

Както обясняват японски анализатори, продажбите за фискалната 2025 г. (април 2025 г. - март 2026 г.) са на рекордно високи нива, независимо от различни предизвикателства, включително търговските мита, наложени от администрацията на Тръмп в САЩ - които за Япония са особено "болезнени" в автомобилната индустрия.

При това на рекордното представяне на автомобилната компания не попречи и резкият спад на износа за Близкия изток. Този показател се срина с 46,4% през март поради ескалацията на напрежението около Иран след военните удари на САЩ и Израел.

Глобалните продажби на Toyota през фискалната 2025 година се увеличиха с 2% на годишна база. По-конкретно, продажбите в Япония намаляха с 2% (до 1,48 милиона броя автомобили), което е 14% от всички продадени автомобили на компанията за едногодишен период. За същото време, продажбите в чужбина (извън Япония) се увеличиха с 2,7% (до 9 милиона броя).

Ще припомним, че съвсем отскоро, от началото на април, Toyota Motor има нов изпълнителният директор - Коджи Сато беше заменен от финансовия директор на компанията Кента Кон. Това е втората смяна на главния изпълнителен директор на автомобилния гигант за едва три години.

Сато, който встъпи в длъжност през април 2023 година, наследявайки дългогодишния лидер Акио Тойода, пое позицията вицепрезидент и новосъздадената длъжност главен индустриален директор. Както обясняват от Toyota, новата структура ще позволи на Сато да се фокусира върху по-широки индустриални въпроси, включително и председател на Японската асоциация на автомобилните производители и вицепрезидент на Keidanren - най-влиятелното бизнес лоби в Япония.