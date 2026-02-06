Toyota Motor обяви в петък неочаквана смяна на ръководството, като изпълнителният директор Коджи Сато ще бъде заменен от финансовия директор на компанията Кента Кон. Промяната влиза в сила на 1 април и маркира втората смяна на главния изпълнителен директор на автомобилния гигант за едва три години.

Сато, който встъпи в длъжност през април 2023 година, наследявайки дългогодишния лидер Акио Тойода, ще поеме позицията вицепрезидент и новосъздадената роля главен индустриален директор. Според Toyota новата структура ще позволи на Сато да се фокусира върху по-широки индустриални въпроси, включително неговите роли като председател на Японската асоциация на автомобилните производители и вицепрезидент на Keidanren - най-влиятелното бизнес лоби в Япония.

По време на пресконференцията Кон сравни преразпределението на ролите с това Сато да стане "капитан на националния отбор", докато той самият ще бъде "клубен капитан". Кон каза, че назначаването му, за което бил информиран през януари, го изненадало. "В този момент не мога да кажа, че съм оценил всичко и имам ясна пътна карта", призна той, добавяйки че ще комуникира със Сато и другите ръководители относно начина на управление.

57-годишният Кон се присъединява към Toyota през 1991 година след завършване на икономика в университета Тохоку и оттогава се издига през счетоводните и финансови нива на компанията. Той става финансов директор през юли 2025 година и е член на борда и оперативен директор. През последните години Кон разширява ролята си в стремежа на Toyota към по-широки решения за мобилност и става директор в Woven by Toyota - технологичното звено на групата, фокусирано върху софтуер, както и в Toyota Fudosan - подразделението за недвижими имоти.

Промените в ръководството имат за цел да ускорят вземането на решения сред индустриалните предизвикателства и да ускорят трансформацията на Toyota в по-диверсифицирана компания за мобилност. Според компанията, междуотрасловото сътрудничество ще бъде критично за поддържане на международната конкурентоспособност на автомобилната индустрия.

Toyota отчете ръст на приходите от продажби с 8,6% до 13,46 трилиона йени за декемврийското тримесечие, надминавайки очакванията. Операционната печалба спадна с 2% до 1,19 трилиона йени поради натиск от американските тарифи. Компанията повиши прогнозата си за целогодишна печалба с 11,8%, благодарение на слабата йена и намалените разходи. Акциите поскъпнаха с 1,5% след новината.