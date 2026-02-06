Spotify обяви, че ще започне да продава физически книги чрез своята стрийминг платформа в партньорство с онлайн търговеца Bookshop.org. Това неочаквано разширение надхвърля бизнеса с аудиокниги на компанията, отбелязва "Ройтерс".

Музикалният гигант залага на нови функции, за да се конкурира по-добре с конкурентните стрийминг услуги на технологични титани като Apple и Amazon.

От стартирането на аудиокнигите преди две години, услугата Audiobooks in Premium се разшири до 22 глобални пазара. Каталогът на английски език нарасна до над 500 000 заглавия, съобщи Spotify. Новите слушатели са се увеличили с 36%, а часовете слушане са нараснали със 37%.

Функцията за закупуване на физически книги ще започне да се внедрява през пролетта за потребители в САЩ и Великобритания. Bookshop.org ще се занимава с ценообразуването, инвентара и доставката, уточни Spotify.

Ходът на платформата идва в период, когато продажбите на физически книги са вяли, тъй като все повече потребители се обръщат към електронни издания и други интернет източници. News Corp, собственик на HarperCollins, съобщи миналата година, че поръчките се забавят както от читатели, така и от търговци на дребно. Почти 200-годишният дистрибутор на библиотечни книги Baker & Taylor прекрати дейността си през януари.

Spotify представи и Page Match - инструмент, позволяващ на читателите да преминават между четене и слушане. Потребителите могат да сканират страница от печатна книга или електронна книга с камерата на приложението Spotify, за да преминат към съответния момент в аудиокнигата. По-късно могат отново да сканират, за да намерят точния пасаж, откъдето да продължат четенето.

Това е своеобразен мост между физическите и аудио книгите.

Page Match ще бъде достъпен при стартирането за повечето заглавия на английски език, като се планира пълно внедряване за всички потребители на аудиокниги до 23 февруари.