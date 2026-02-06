Източна Куба пострада от масово прекъсване на електрозахранването, след като енергийните доставки намаляха драстично в резултат на американски натиск, явно насочен към свалянето на режима в Хавана. ООН предупреди, че ситуацията създава риск от хуманитарен "колапс" на острова, съобщават световните агенции.

Генералният секретар на ООН Антонио Гутериш предупреди за кризисната ситуация в Куба, след като Съединените щати се готвят да блокират целия петрол, достигащ до карибския остров и заплашват с мита всяка нация, която се опита да помогне.

Източник: EPA/БГНЕС

Предупреждението идва на фона на тежък недостиг на гориво в Куба, който предизвика часове на прекъсвания на тока дори в столицата Хавана, както и рязко покачване на цените на храни и транспорт.

Задържането на венецуелския лидер Николас Мадуро и натискът върху Мексико доведоха до блокиране на Куба от двата ѝ основни източника на петрол, парализирайки и без това остаряла електрическа система.

Според AFP островът е генерирал само половината от необходимата си енергия миналата година, което влошава недостига на лекарства и храна. Въпреки че Хавана обвинява американското ембарго, Куба също така страда от лошо управление на ресурсите и туризмът ѝ (ключова част от икономиката) се срина след пандемията.

Източник: EPA/БГНЕС

САЩ и Куба са врагове от кубинската революция от 1959 г., когато Фидел Кастро взе властта и неговото социалистическо правителство национализира американски компании. Вашингтон отговори с икономически санкции, които прераснаха в пълно ембарго през 1962 г.

Карибският остров отдавна е в хватката на икономическа криза и разчиташе на Венецуела за петрол, докато американските сили не отвлякоха президента Мадуро при нападение на резиденцията му в Каракас миналия месец. Президентът Доналд Тръмп впоследствие пое контрол над венецуелския петрол и обеща на Куба глад. Той нарече страната "необичайна и извънредна заплаха" за САЩ и каза, че иска да "направи сделка" с нейното ръководство.

Мексиканският президент Клаудия Шайнбаум заяви във вторник, че нейната страна използва всички дипломатически канали, за да осигури доставките на суров петрол до Куба, но не иска да постави собствената си страна "в риск по отношение на митата".

Кубински високопоставен служител заяви пред CNN, че Хавана е готова за диалог с Вашингтон, но изключи промяна на правителството.