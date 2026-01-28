Пътната блокада на Западните Балкани причинява по 100 милиона евро дневни загуби от износ, става ясно от данните на търговска камара, цитирани от световните медии. Шофьори на камиони от четири страни от региона блокираха над 20 гранични пункта на ЕС в знак на протест срещу ограниченията за пътуване в рамките на Шенген.

Според протестиращите стриктното прилагане на ограниченията за пътуване в рамките на Шенген заплашват препитанието им, съобщава Euronews.

Товарните терминали в Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна гора и Северна Македония спряха да работят, тъй като шофьорите паркираха превозни средства на граничните контролно-пропускателни пунктове, спирайки транспорта през основен коридор, свързващ ЕС с Турция и Близкия изток.

Блокадата засегна и адриатическото пристанище Бар в Черна гора.

"Борим се нашите компании да бъдат конкурентоспособни в региона, борим се за нашите служители, за нашите семейства, за самото ни съществуване", заяви пред Euronews Веско Шливанчанин, директор на Асоциацията на международните превозвачи на Черна гора.

Марко Чадеж, президент на Търговската камара на Сърбия, първи обяви, че преките щети от блокираните контролно-пропускателни пунктове и износа от Западните Балкани възлизат на приблизително 100 милиона евро на ден. Подчертавайки, че това не е всичко.

"Това са само щетите, когато става въпрос за износ на стоки. Към това трябва да добавим, че всяка производствена компания е изправена пред санкции за недоставени стоки между 10 000 и 50 000 евро на ден", коментира Чадеж пред сръбската информационна агенция Танюг, след като посети граничния пункт Батровци, където над 50 камиона блокираха товарния трафик.

Той отбеляза, че приблизително 10 000 компании изнасят от Сърбия само за ЕС, предупреждавайки, че цифрите могат да достигнат "наистина голям брой". Повече от 100 шофьори на камиони бяха депортирани миналата година за превишаване на 90-дневния им престой в ЕС, като миналата седмица бяха обявени още 100 депортации, според босненската асоциация "Логистика", която представлява 47 000 работници.

Девет шофьори бяха арестувани само в Германия през последните седем дни.

"Стигнахме до точката, в която нашите шофьори - и ние самите - на практика сме лишени от правото на труд, защото нашите шофьори биват арестувани в Европейския съюз", заяви Мирко Иванович, представител на босненска транспортна компания.

Бюрократичната негъвкавост на Европа

Протестите са насочени срещу прилагането на дългогодишните шенгенски разпоредби, ограничаващи гражданите на страни извън ЕС до 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Въпреки че тези правила преди се прилагаха за професионални шофьори, прилагането им се засили, откакто ЕС започна постепенно да въвежда своята система за влизане/излизане (EES) през октомври 2025 г.

Електронната система записва дигитално и ефективно предотвратява нарушенията на правилото 90/180 дни, замествайки паспортните печати с биометрични данни, включително пръстови отпечатъци и изображения на лицето. Чадеж подчерта, че за разлика от предишни кризи във веригата за доставки, причинени от пандемията от Covid-19 или блокирането на Суецкия канал, настоящата криза произтича от европейската бюрократична негъвкавост.

"Повече от две години бизнесмени от Западните Балкани - от Сърбия, Северна Македония, Албания, Черна гора - са единни, като посочват на Европа, че това е основен проблем. Компаниите от ЕС, които произвеждат в Западните Балкани, също посочват това, но решения не се намират."

Той добави, че компаниите от ЕС вече на практика се самоблокират, като европейските правила третират професионалните шофьори по същия начин като опитите за мигранти.

"Това ще има ефект и ще продължи"

В Гевгелия, най-натовареният граничен пункт между Гърция и Северна Македония, около 100 камиона с македонски знамена блокираха товарния терминал. Подобни сцени се разиграха на граничните пунктове в региона. Шофьорите заявиха, че ще пропуснат лекарства, живи животни, боеприпаси и взривни вещества през блокадите си, но иначе ще останат на мястото си.

Те обявиха, че протестът ще продължи поне седем дни, докато исканията им бъдат изпълнени.

"Подготвихме се, като се разделихме на няколко смени с колеги, всяка от които с продължителност осем часа, така че ще дежурим тук през цялата нощ и ще се редуваме на всеки осем часа", каза пред Euronews Душан Анджелич от компанията MS Transport от сръбския град Рума.

"Осигурихме храна и вода за шофьорите, чакащи на опашките - минималните основни човешки нужди - защото сме наясно, че това ще има ефект и че ще продължи."

Недьо Мандич, президент на Асоциацията на транспортните оператори на Сърбия, заяви, че шофьорите на камиони и транспортните компании остават отворени за всякакви разумни решения.

"Ако седнем и има добра воля, всичко ще им стане ясно след пет минути. Всяко предложение е възможно - шофьорска виза, увеличаване на броя дни за професионални шофьори или някакво друго решение. Готови сме на всичко", категоричен е Мандич.

Опция за специална виза?

Сръбската търговска камара предложи въвеждането на специална виза или разрешително за професионални шофьори, валидно в цялото Шенгенско пространство, увеличаване на разрешения брой дни или освобождаване на шофьорите от системата EES, докато не се постигне трайно решение.

Миналата седмица сръбският премиер Джуро Мацут настоя за специален статут за регионалните шофьори на среща с представителя на ЕС в страната, предупреждавайки, че проблемът заплашва да "парализира напълно" транспортните компании и да навреди на балканските икономики.

Говорителят на Европейската комисия Маркъс Ламерт заяви в понеделник, че блокът е наясно с опасенията, изразени от шофьорите от Западните Балкани, и следи отблизо ситуацията.

"EES не въвежда нови правила за продължителността на краткосрочните престои в Шенгенското пространство, но позволява по-добро прилагане на правилата", заяви Ламерт на пресконференция в понеделник.

Ламерт отбеляза, че Шенгенското споразумение предоставя известна гъвкавост за трансграничните работници, които често използват едни и същи контролно-пропускателни пунктове, и че някои професии, изискващи интензивно движение, като например шофьори на камиони или спортисти, може да се нуждаят от престой по-дълго от 90 дни.

"Това е въпрос, който е под нашето най-голямо внимание и нещо, върху което се работи и се обмисля", каза той, добавяйки, че въпросът ще бъде обсъден тази седмица, когато е планирано преразглеждането на визовата стратегия на ЕС.

Шестте страни от Западните Балкани са на различни етапи от съответния си път към присъединяване към 27-членния блок.