Японската компания Toyota, която е най-големят в света производител на автомобили, съвместно с Японската аерокосмическа компания Ispace е започнала разработването на нов луноход за бъдещи мисии за изследването на Луната, съобщават от аерокосмическата компания.

"Ispace обяви за подписването на споразумение с Toyota Motor Corporation за получаване на техническа оценка и сътрудничество за подобряване на концептуалната конструкция на компактен луноход от следващо поколение", се казва в изявлението.

По информация на портала Nikkei Asia, Ispace вече е привлякла 17,1 милиарда йени (около 112,1 милиона долара) инвестиции за реализиране на разработването на своите лунни програми. От тях 4,7 милиарда йени (около 30,8 милиона долара) ще отидат за финансиране на програмата Mission 3, луноходът за която ще бъде разработен и създаден съвместно от Toyota и аерокосмическата компания Ispace. Мисията с лунохода е планирана да се състои през 2027 година.

Източник: SpaceX

От компанията отбелязват, че Toyota може да приложи своя богат опит от производството на автомобили при разработването на новия космически апарат. Автомобилният производител вече успешно прилага опита си при разработването на лунен апарат в сътрудничество с Японската агенция за аерокосмически изследвания - която пък координира Националната космическа програма на Япония.

Компанията разчита, че в бъдеще Toyota ще може да използва данните, събрани по време на съвместни лунни мисии, за създаване на изцяло собствени разработки в областта на космонавтиката.

А компанията Ispace е специализирана в разработването и създаването на луноходи и лунни спускаеми апарати и се стреми да направи полетите до Луната по-евтини и по-достъпни. Компанията вече се е опитвала да изпрати свой спускаем апарат до Луната през април 2023 г. Тогава обаче от Ispace са съобщили, че връзката с апарата е била загубена, и затова опитът за въпросното кацане на Луната се смята за неуспешен.

През януари тази година, Ispace изстреля към Луната спускаемия апарат Hakuto-R с помощта на ракетата-носител Falcon 9 на американската компания SpaceX. Около минута и половина обаче преди планираното кацане на Луната, височината на полета на спускаемия апарат рязко спада до нула. Връзката с него е загубена и лунната мисия на Ispace отново беше обявена за неуспешна.