САЩ имат плановете за доставка на ядрен реактор на Луната, потвърди министърът на транспорта и изпълняващ длъжността ръководител на Националната администрация по аеронавтика и изследване на Космоса (NASA) Шон Дъфи. Както той обясни на пресконференция, опитът от използването на ядрен източник на енергия на естествения спътник на Земята, ще бъде полезен за бъдещи мисии до Марс и космически изследвания.

"Вижте, това всъщност не е нова концепция. Тя беше обсъждана по време на първия президентски мандат на Доналд Тръмп, при Джо Байдън също, но ние (САЩ) сме в надпревара. В надпревара сме за Луната, в надпревара с Китай за Луната. И за да имаме база на Луната, се нуждаем от енергия", каза Дъфи.

"Има определена част от Луната, която както се знае (сред научните среди), е най-добрата. Там има лед. Там има слънчева светлина. Искаме да стигнем там първи и да завладеем тази територия за Америка", каза ръководителят на NASA.

По думите му, "за тази цел тази част от технологията за ядрено делене е от решаващо значение за поддържането на живота, защото слънчевата енергия няма да се справи с тази задача. Но за да се поддържа човешкият живот, ще е необходима само малка част от тази технология за ядрено делене", добави Дъфи. "И мисля, че говорим за 100 kW мощност. Това е същото количество енергия, което е необходимо за къща с площ от 2000 квадратни фута (около 186 кв. м) за три дни и половина. Така че не говорим за мащабни технологии", обясни министърът.

"И ще имаме слънчева енергия на някои ключови места на Луната. Но тази обещаваща технология на ядрена реакция има решаващо значение, и затова похарчихме стотици милиони долари за изучаване на възможността за нейното внедряване. Сега преминаваме от изучаване към практика", обясни той.

"Но, отново повтарям, енергията е важна и ако искаме да поддържаме живот на Луната и след това да отидем на Марс, тази технология е критично важна", обобщи ръководителят на ведомството.

Наскоро Politico, позовавайки се на документи с които разполага, съобщи, че Съединените щати може да ускорят програмата си за изграждане на атомна електроцентрала на Луната в отговор на подобни планове на Руската федерация и Китай.

По информация на изданието, в директива на NASA се посочва, че първата страна, която успее да построи АЕЦ на Луната, ще може да "обяви "забранена зона", което значително би ограничили възможностите на Съединените щати" на Луната (ако САЩ не са първата страна). В тази връзка NASA ще започне (скоро) търсене на изпълнител за строителството на 100-киловатов ядрен реактор, който се планира да бъде изстрелян в Космоса до 2030 година.