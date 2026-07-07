Microsoft очаквано съкрати около 4800 работни места в началото на новата си финансова година. Третият кръг от мащабни оптимизации на персонала за малко повече от 12 месеца обаче се съсредоточи в търговия отдел и гейминг подразделението Xbox, съобщават световните агенции.

Иммно игровият бизнес понесе непропорционално голяма част от съкращенията: 1600 позиции отпаднаха незабавно, а до края на финансовата 2027 г. се очаква общо 3200 работни места да бъдат закрити - около 20% от целия персонал.

Преструктурирането надхвърля съкращенията на хора - студиата Double Fine и Compulsion Games ще станат независими, а Ninja Theory и Undead Labs се продават. Microsoft обмисля и затваряне на Arkane Studios и спиране на играта Blade, в разработка от края на 2023 г., което би довело общия брой засегнати студия до пет. IO Interactive, създател на Hitman серията, вече беше свило персонала си, след като издателското му партньорство с Xbox приключи.

Шефката на Xbox Аша Шарма определи ситуацията като нужда от "рестартиране" - печалбата на подразделението е паднала до едва 3%, въпреки над 20 млрд. долара инвестиции в съдържание, платформи и субсидии за хардуер през последните пет години (без Activision Blizzard King), докато приходите са спаднали с почти половин милиард. "Занапред това не може да продължава", написа тя в писмо, добавяйки, че очаква връщане към растеж през 2027 г.

Защо се стигна дотук

Зад съкращенията стои комбинация от финансов натиск и екзистенциален въпрос за бъдещето на софтуерния бизнес.

Акциите на Microsoft поевтиняха с близо 23% през първите шест месеца на 2026 г. - най-слабото първо полугодие от 2022 г. насам, а компанията планира разходи за AI инфраструктура от 190 млрд. долара за годината, спрямо 88,7 млрд. предходната.

Заедно с Alphabet, Amazon и Meta, четирите технологични гиганта се очаква да инвестират около 700 млрд. долара капиталови разходи през 2026 г. Облакът Azure, който до април беше изключителен доставчик на моделите на OpenAI, расте силно, но разходите за нови дейта центрове притискат паричния поток.

Поскъпването на паметите заради AI търсенето принуди компанията да вдигне цените на конзолите Xbox - точно когато интересът към тях вече отслабваше.

Директорът по човешки ресурси Ейми Коулман написа до служителите, че начинът, по който технологиите се изграждат и използват, се променя по-бързо от всякога през нейната дългогодишна кариера в компанията - намек за страха, че AI инструментите биха могли да направят традиционния софтуер излишен.

Към всичко това трябва да прибавим специфичния Xbox контекст - конзолите на Microsoft така и не победиха Sony Playstation в рамките на продължаваща вече 25 години и няколко генерации битка.