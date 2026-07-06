Големият производител на какаови продукти и шоколад "Алкао" ЕООД планира да разшири значително завода си в Първомай, става ясно от уведомление за инвестиционно предложение, внесено в РЗИ-Пловдив.

Проектът е за цех за производство на шоколадови изделия, като разгънатата застроена площ на новата сграда ще е почти 8000 квадратни метра. Тя ще бъде изградена западно от съществуващата основна сграда в парцела.

За момента няма повече подробности за конкретния проект, включително - за финансовите му параметри. Това обаче се очертава като една от най-значимите инвестиции в региона.

"Алкао" е част от групата на турската Altinmarka - шестият най-голям производител на какао в глобален мащаб. Фирмата произвежда какао на прах, какаово масло и какаова маса (т.нар какаов ликьор), които след това се използват за приготвянето на различни крайни продукти.

Производственият капацитет е около 60 000 тона преработени какаови зърна годишно. Продукцията се изнася за над 30 държави.

Източник: Алкао ЕООД

Altinmarka има в портфолиото си и шоколадови изделия, каквито вероятно ще се правят и в България. Важно е да се подчертае, че турската група е с основен фокус B2B и е вторият най-голям производител на индустриален шоколад в света. Тя има и потребителски продукти, но те присъстват предимно на пазара на южната ни съседка.

"Алкао" е основана през 2012 г., като година по-късно тя купи завода в Първомай, построен в началото на новия век от френския инвеститор ADF за преработка на вълна, припомня в свой материал "Марица". От тогава до днес капацитетът е увеличен четирикратно.

Към месец април служителите са близо 200, а финансовите резултати от 2024-а показват приходи от над 564 милиона лева и печалба от 215 милиона лева. Това поставя компанията даже над повечето, ако не и всички B2C производители на шоколадови изделия у нас - и то при положение, че те разчитат на вносна преработена какаова суровина.

Даже да приемем, че това е функция на много високите цени на какаото и какаовите продукти преди 2 години, траекторията на развитие на предприятието е възходяща.

Освен това, както неотдавна писахме, за добро или лошо, може скоро отново да навлезем в ситуация със скъпо какао.