На моменти е трудно да си представим какво означава 400% поскъпване на дадена стока в рамките на месеци. Това означава не само по-висока сметка за крайния потребител на касата, но и гигантски шокове по цялата верига на снабдяване - с опити за заместване и компромиси с качеството, фалити и тежки ефекти във всевъзможни свързани индустрии.

Именно това преживя преди 3 години какаото. Комбинацията от екстремен климат, болести по растенията и лошо управление на стопанствата в Западна Африка, откъдето излиза огромна част от продукцията, доведоха до рекордни цени от над 12 000 долара за тон. Според експерти и хора от бизнеса това може да се повтори отново и, което е по-лошото, ефектът може да бъде силно изразен в Европа, включително и у нас.

Какво се случи и какво може да се случи?

Около 70% от какаото по света се произвежда в две държави - Кот д'Ивоар и Гана. По време на ценовия пик през 2023-2024 г. реколтата в региона беше слаба предимно заради сушата. За нея е виновен климатичният феномен "Ел Ниньо", при който повърхностните води в екваториалната част на Тихия океан се затоплят необичайно. Това променя силата и посоката на ветровете и в крайна сметка влияе на глобалните атмосферни течения.

Сега според американската Национална агенция за океански и атмосферни изследвания (NOAA) има 63% вероятност от "супер Ел Ниньо" към началото на 2027 г. При всяко положение (96% вероятност) ефектите от климатичния феномен ще се усещат през цялата зима - въпросът е колко силни ще бъдат те.

Според Световната метеорологична организация има около 80% шанс за "Ел Ниньо" в периода юли-август и 90% вероятност да продължи поне до ноември.

Пазарът пресмята рисковете

По-рано през тази седмица фючърсните договори за какао поскъпнаха със 7% в рамките на ден до близо $5000 на тон заради опасения, че лошият климат ще повлияе на реколтата в Западна Африка.

Barry Callebaut - един от най-големите производители на шоколад в света, също предупреди, че добивът може да бъде ограничен от високи температури и нестабилно време. Според изпълнителния директор Хайн Шумагер "Ел Ниньо" може лесно да добави хиляди долари върху цената за тон какао.

Европейската централна банка още през 2023 г. предупреди - климатичният феномен може да вдигне цените на хранителните суровини за период от до две години. Подобни са заключенията и от ново проучване на Schroders Wealth Management - много силно проявление на "Ел Ниньо" може да удвои глобалните цени на храните.

Освен всичко друго, моментът е възможно най-неподходящ - глобалните вериги на доставка все още са отслабени от войната в Близкия Изток.

Всичко това е лоша новина за държавите, в които домакинствата дават голяма част от парите си за храна. В рамките на еврозоната, България е сред водещите по този негативен показател.

Голям проблем за Стария континент

Все още за ефектите върху какаовата реколта в Западна Африка се говори в бъдеще хипотетично време. Не липсват и опасения за спекулации - миналата година произведеното какао беше повече, отколкото можеше да бъде реализирано на пазара и е възможно някои играчи на пазара да искат чрез изкуствен дефицит да пласират залежала стока на по-високи цени, предупреди пред Money.bg основателят и собственик на компанията за премиум шоколади Casa Kakau Иван Илчев.

Той посочи, че до миналия месец на пазара не е имало изгледи за поскъпване и даже са били налице отстъпки, но реалното представяне на реколтата в Западна Африка ще е ясно през септември-октомври.

Как може цялата индустрия да стане по-устойчива в тази среда на климатични промени? "Какаото не може да се отглежда в контролирана среда - ако се изменя климатът, изменят се и местата, където се гледа", отговори Илчев.

По думите му навлизат нови за глобалния пазар производители като Индия, Индонезия и Тайван, а освен това Южна Америка е голям производител като обем.

В тази динамика обаче според него "в Европа сами си режем клона" чрез регулации и рестрикции като Регламента за обезлесяването и крайният резултат е, че много малко ферми отговарят на изискванията на ЕС. Това ограничава предлагането, вдига цените и намалява конкурентоспособността, посочи Иван Илчев.

А това има конкретни измерения именно в периоди на сътресения. Когато какаото е скъпо, големите международни производители могат да си позволят да влагат заместители и други съставки и да изнесат част от процесите си в държави с по-малко регулации. В същото време малките местни компании, които искат да предложат качествен продукт без компромиси, не са защитени регулаторно от нелоялната конкуренция.

Затова и много такива компании са фалирали при последния ценови пик на какаото. Трудно е да се предположи, че сега ще е по-различно.