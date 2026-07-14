Въпреки че климатичните промени притискат Бразилия с екстремни горещини и суша, местният агробизнес успява все по-добре да се адаптира към ситуацията.

Производителите внедряват по-издръжливи сортове, модернизирано напояване и географска миграция на насажденията към по-хладни райони.

Очакванията за добра реколта носят силно жадувано успокоение за стоковите борси. Новите обеми са важни за попълването на силно изчерпаните световни запаси от кафе.

Наскоро пазарите отбелязаха ръст и достигнаха рекордни стойности, заради опасенията от климатичния феномен Ел Ниньо.

В последната си актуализирана прогноза Държавната агенция за култури Conab увеличи оценката си за реколтата до рекордните 66,7 милиона чувала, всеки по 60 кг.

Това надминава предишния рекорд от 2020 г., който беше 63,08 милиона чувала.

Според Бразилската асоциация на кафеената индустрия обаче, лошото време може да намали реколтата от кафе с до една пета. Топлината е най-големият рисков фактор за загуби, казват местни експерти.

Глобалните гиганти Lavazza и Nestle вече предупредиха, че потребителите ще плащат по-високи цени за пакет кафе в магазините поне до края на годината.

Кафеената индустрия е по-добре подготвена, отколкото беше по време на предишни години, благодарение на технологичния напредък, който е довел до по-устойчива реколта, пише Energy News.

Комбинацията от Ел Ниньо, горещи вълни и суша сви реколтата в Бразилия за 2024 г. от прогнозираните 58,8 милиона на 54,2 милиона чувала.

Тогава производството на Арабика нарасна с едва 0,2%, докато добивът от сорта Конилон се срина с 5,9%, и всичко това, въпреки очакванията за рекордна продукция.

Хуан Травейн от държавната асоциация за кафе Caferon заявява, че жегата и сушата на Ел Ниньо няма да окажат толкова голямо влияние върху реколтата от Робуста, колкото върху регионите, произвеждащи Арабика, цитиран от Energy News.