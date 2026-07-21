Цената на природния газ в Европа рязко се покачи в началото на седмицата, след като възобновените бойни действия между САЩ и Иран за контрола над Ормузкия проток отново разпалиха опасенията за доставките. Референтният холандски фючърс TTF с падеж следващия месец достигна 59,83 евро/MWh - ръст от над 4% спрямо предходната сесия и с 42,83% за последния месец, което е най-високото ниво от март 2026 г. насам, съобщават световните агенции.

Покачването идва на фона на няколко едновременни удара върху енергийната система на континента.

Купол от горещ въздух е обхванал Западна и Централна Европа от седмици, като температурите във Франция, Испания и Германия са с 10 до 15°C над историческите норми. Жегата принуди Électricité de France да спре три ядрени реактора и да ограничи производството на няколко други, след като температурата на реките Гарона, Рона и Мьоз надхвърли регулаторните лимити за охлаждане.

Успоредно с това нивото на Рейн - основната вътрешна водна артерия за енергийни доставки в Европа - спадна до около 40 см при пункт Кауб, ниво, при което шлеповете превозват едва около една пета от обичайния товар, което вдига транспортните разходи за германската индустрия.

Енергийният натиск се засили най-много от геополитическата обстановка. Примирието между САЩ и Иран рухна на 8 юли, след което Техеран отново обяви Ормузкия проток за затворен, а Вашингтон възстанови военноморската си блокада. САЩ нанесоха няколко поредни нощни удара по ирански военни цели по южното крайбрежие, докато Иран заплаши да "смаже" регионалната инфраструктура при продължаване на атаките.

Германският канцлер Фридрих Мерц коментира в събота пред ZDF, че "енергийната криза продължава заради липсата на руски газ", признавайки, че структурният отказ на Германия от руски доставки я е оставил по-уязвима на ценови шокове. По думите му геополитическата обстановка се е променила толкова драстично, че предизборните му обещания вече не отговарят на реалността.

Кризата се пренася и на петролния пазар. Международният бенчмарк Брент се покачи над 85 долара за барел в средата на юли, след като само седмица по-рано се търгуваше около 70 долара, а на 20 юли краткотрайно достигна 90 долара. Според Международната агенция за енергетика, между март и май 2026 г. световните запаси от петрол са намалели с 360 млн. барела - темп от 3,9 млн. барела дневно, и са се възстановили само с 21 млн. барела през юни.

Европа е особено уязвима - по данни на Евростат съюзът е внасял 57% от енергоизточниците си през 2024 г. Ситуацията усложнява и решенията на Европейската централна банка, която вече вдигна основния си лихвен процент с 25 базисни пункта през юни, а инвеститорите преразглеждат очакванията си за нов ръст на следващото заседание - при положение че еврозоната отчете свиване от 0,2% на годишна база през първото тримесечие.

Прогнозите не носят облекчение. Германският федерален институт по хидрология очаква нивата на Рейн краткотрайно да се възстановят около 20-22 юли, преди отново да паднат под икономически изгодните прагове до края на месеца, докато горещият купол се очаква да се усили отново.

На всичкото отгоре, близките до Иран хуси в Йемен обявиха, че започват морска блокада на Саудитска Арабия - а това означава още един блокиран голям морски път...