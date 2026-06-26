Десетки хиляди домакинства в Северна Франция останаха без ток в сряда сутрин заради прегрели трансформатори. В същото време на енергийната борса Epex Spot цената на електроенергията в Белгия за доставка същата вечер скочи до рекордните над 1000 евро за мегаватчас.

Местните медии посочват като основна причина масовото пускане на климатици на фона на слабото производство на вятърна енергия и намаления внос от Франция.

Сухото лято в Скандинавието и повишените разходи за балансиране на мрежата в цяла Европа доведоха до драстични скокове и на спот цените във Финландия и Естония.

Справка в днешния бюлетин на платформата WindEurope Power Numbers показва, че делът на електроенергията от вятърни централи в Европа през изминалите 24 часа е бил 9,8%.

Вятърните турбини, разположени на сушата са произвели почти целия ток от общото количество - ок. 650 гигаватчаса, а морските вятърни паркове - над 120 гигаватчаса.

През последните години вятърната енергия осигурява средно около до 20% от общото електричество в Европа на годишна база, показват данни на Wind Europe. Резултатът е почти двойно по-нисък от средното за Европа, което е типично за летните антициклони.

"Hitzeflaute" - немската дума, която обяснява всичко

Германските енергийни анализатори вече имат термин за това явление. Hitzeflaute буквално значи "гореща тишина/безветрие".

Понятието започна да си проправя път в специализираните анализи на Montel Analytics и GEM Energy Analytics, и бързо се превърна в професионален пазарен термин поради зачестилите екстремни летни горещи вълни в Европа.

Очаква се условията да се влошат по-нататък, особено в централните и северните райони, пише Ройтерс. Рекордни температури в цяла Европа, стигащи до 18 градуса над нормалното, според климатичния монитор на Ройтерс, нарушиха транспортните мрежи и принудиха училищата и туристическите обекти да се затворят.

Източник: envato.com

Цените на едро в Белгия се изстреляха до 658,09 евро за мегаватчас във вторник вечерта, което е най-високото ниво от декември 2022 г. насам, пише Brussels Times.

По същото време картата на ENTSO-E свети червено в почти цяла Северозападна Европа. В Нидерландия един MWh струва 228 евро (+30%), в Дания е над 210 евро (+20%), а Германия близо 208 евро (+19%).

Перфектната лятна "буря"

Екстремните горещини едновременно увеличиха потреблението на електроенергия и намалиха производствения капацитет.

Освен това кризата край Ормузкия проток по-рано тази година доведе до рязко покачване на цените на газа. В Европа те се повишиха с около 70% от началото на конфликта в Близкия изток.

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Европейската комисия вече потвърди, че последиците от войната ще продължат повече от очакваното.

Météo-France прогнозира, че пикът на горещата вълна ще бъде между неделя и понеделник - към края на юни и началото на юли.

Няма солари и вятър

Слънцето залязва, а соларните паркове, които през деня заливат пазара с евтин ток, изчезват от уравнението. Вятърът е почти на нула, защото устойчивият антициклон над континента държи въздуха неподвижен.

А търсенето? Точно тогава милиони климатици в цяла Европа гърмят с пълна сила, защото бетонът на градовете още изпуска дневната жега. Всички са си вкъщи и консумацията е в своя пик.

Газовите електроцентрали са принудени да задоволят вечерното търсене, което тласка цените нагоре, пише The Brussels Times.