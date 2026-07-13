Центровете за данни в Ирландия отговарят за 23% от цялото потребление на електроенергия в страната през 2025 г. - ръст спрямо 20% през 2023 г., 14% през 2021 г. и едва 5% през 2015 г. Това показват последните данни на държавната статистика, цитирани от The Register.

Потреблението на центровете за данни нараства с 10% на годишна база през 2025 г. - от 6973 GWh до 7663 GWh, докато при всички останали потребители увеличението е едва 2%.

Ако поставим това в контекст, сървърите вече използват повече електроенергия от градските домакинства (18% дял) и повече от два пъти консумацията на селските домакинства (9%). От 2015 до 2019 г. потреблението на изчислителните центрове се удвоява - от 1 240 на 2 490 GWh, а между 2019 и 2025 г. се утроява.

Мораториум и нови правила

Комисията за регулиране на комуналните услуги (CRU) наложи ефективен мораториум върху свързването на нови сървърни ферми към електропреносната мрежа - най-вече в района на Дъблин, където е концентрирана голяма част от активността.

Мярката бе отменена през декември миналата година, но дори и с нея потреблението успя да нарасне с една десета.

Новите правила изискват операторите, търсещи връзка над 10 мегавата, да осигурят собствени генератори или батерийни системи със същия капацитет и да могат да връщат ток в мрежата при нужда - модел, прилаган вече от Microsoft и Digital Realty.

Защо?

Ирландия дължи бума на центровете за данни отчасти на дългогодишната си политика да привлича мултинационални компании чрез корпоративен данък от 12,5% - един от най-ниските в Европейския съюз.

Технологични гиганти като Google, Meta, Apple и Microsoft отдавна използват страната като европейска база, което раздува статистически брутния вътрешен продукт далеч над реалния размер на местната икономика. В страна с малко над 5 милиона жители вече работят над 80 центъра за данни, а недоволството расте - Ирландия се присъединява към нарастващия списък от места с протести срещу сървърните паркове.

Мащабът на амбициите личи от проекта на ирландската компания Echelon Data Centres в предградията на Дъблин - комплекс от три сгради с придружаваща газова електроцентрала, струващ 1,5 милиарда евро, като американските клиенти се очаква да похарчат допълнително двойно повече само за сървъри.

Не е само ирландски проблем

Тенденцията е глобална. Проучване на Nature от юли 2026 г. прогнозира удвояване или утрояване на растежа на центровете за данни между 2023 и 2028 г., с добавени около 650 тераватчаса годишно към световното търсене на енергия.

В САЩ Администрацията по енергийна информация очаква потреблението да скочи от рекордните 4195 милиарда киловатчаса през 2025 г. до 4399 милиарда до 2027 г., движено основно от центрове, обслужващи изкуствен интелект.

Последиците вече личат и при самите компании - Microsoft отчете ръст на въглеродните емисии с около 25%, а сходни тенденции показват докладите на Google и Amazon.