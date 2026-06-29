Рекордните жеги в Европа от миналата седмица претоварват енергийните мрежи и, в комбинация с безветрието, пращат цените на тока до невиждани нива. Екстремното време обаче не е проблем само за живота и здравето на хората. Цяла една индустрия е изправена пред сериозно изпитание.

Високите температури застрашат работата на центрове за данни, които задвижват изкуствения интелект и то далеч не само на Стария континент.

През последните три години климатът се превърна в причината за финансови загуби в застрахователния портфейл за строителен риск на Zurich Insurance при изграждането на центрове за данни в САЩ, пише CNBC.

Основен фактор за загуби

Ръководителят на международното строително застраховане в компанията Патрик Макбрайд потвърди пред медии, че горещините вече генерират до една трета от всички загуби в този сектор.

Екстремното време вече не е фактор, който можем да пренебрегваме като фонов риск, каза Макбрайд пред CNBC.

Проучване на анализаторите от First Street показва, че 79% от центровете за данни по света вече са застрашени от природни бедствия като наводнения, ураганни ветрове и горски пожари.

Всичко това може лесно да прекъсне работата им, да доведе до сериозни сривове в дигиталните услуги и драстично да оскъпи поддръжката, ремонтите и застраховките им.

Великото преселение

Досега американският щат Северна Вирджиния беше абсолютният и безспорен дом на интернет инфраструктурата. Това бе мястото, през което минаваше огромна част от световния дигитален трафик.

Консумацията на ток в щата обаче е достигнала лимита си. Опашката за свързване към местната електрическа мрежа на оператора PJM вече се разтегля с години . А технологичните гиганти не могат да чакат толкова.

Тази година експерти наблюдават т.нар. "преселение". Около 65% от новите центрове за данни, които се изграждат в момента, умишлено бягат от Северна Вирджиния.

Източник: iStock Data център в Калифорния

Индустрията се измества към нови, доскоро "екзотични" за сектора пазари като Западен Тексас, Тенеси, Уисконсин и Охайо, търсейки повече пространство и по-стабилни ресурси.

Според сайта iRecruit.co се очаква до 2030 г. Тексас да изпревари Северна Вирджиния като най-големия хъб в света.

Новото убежище обаче ще носи други капани. В тези райони съоръженията се сблъскват с много по-опасни метеорологични условия. Там се наблюдават силни ветрове, градушки и торнада, които могат да нанесат щети на огромните покриви, под които са разположени оголените отоплителни и охладителни системи на центровете, споделя още Макбрайд.

Горещи дни

Изданието Climate Adaptation Platform отбелязва Бразилия като пример за развиващ се пазар на центрове за данни, който може да се сблъска с проблеми, свързани с топлината.

Страната разчита предимно на хидроенергия, но поради зачестилите суши и рекордни горещини, нивата на язовирите спадат.

В Европа т.нар FLAP - Франкфурт, Лондон, Амстердам и Париж, където са базирани огромна част от центровете за данни, е напълно претоварен и има наложени редица ограничения за енергия.

Нидерландия наложи строги ограничения за изграждане на нови хипермащабни центрове. Ирландия и Германия въведоха изисквания за енергийна ефективност и задължително оползотворяване на отпадната топлина.

Във Франкфурт и Амстердам центровете за данни вече консумират до 40% от общата електроенергия.

Именно заради това центровете за данни "мигрират" към Иберийския полуостров, където температурите също се покачват, но пък това се компенсира със соларна енергия. Испания разполага с над 50 GW инсталиран соларен капацитет.

Освен това полуостровът е входна точка за подводни оптични кабели, свързващи Европа със САЩ, Африка и Латинска Америка.