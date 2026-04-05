Компания, която се впусна в надпреварата за изграждане на центрове за данни в Космоса, се превърна в "еднорог" за едва 17 месеца след старта си в акселератора Y Combinator. От Starcloud са решили проблема с наземната инфраструктура, като я изведат в орбита на нашата планета.

Общо привлеченият капитал надминава 200 млн. долара. За сравнение, толкова струва изграждането на средно голям data център на Земята.

В Космоса токът е безплатен

Защото наземните центрове за данни са в задънена улица. AI апетитът за електроенергия расте по-бързо, отколкото мрежите могат да го поемат. В Щатите се строят съоръжения с капацитет над 25 гигавата, а разрешителните, земята и токът стават все по-скъп ресурс.

Космосът предлага нещо, което Земята все по-трудно дава - слънчева енергия без сметки за ток, студено радиационно охлаждане и теоретично никакви строителни разрешителни.

През ноември миналата година Starcloud привлече внимание, след като изстреля първия си сателит с един от най-мощните чипове с изкуствен интелект в момента Nvidia H100. Те са и първите, които са обучили AI модел директно в орбита.

Голямата цел там горе

Амбициозният план на стартъпа е орбитален data център с 200 киловатова мощност и 3 тона тегло, предназначен за изстрелване с огромната ракета Starship на SpaceX.

Това може да бъде първият подобен център конкурент по цена на наземните. Разходът ще бъде едва около 0.05 долара за киловатчас. За това обаче ще трябва цената на изстрелване да падне до 500 долара на килограм.

Ракетата, проектирана от екипа на Илон Мъск, обаче все още не лети редовно като търговските полети на SpaceX се очакват поне след 2-3 години. Това ще се отрази и ще забави внедряването на подобен вид бизнес горе над главите ни.

Компанията вече работи с големи партньори като Nvidia и с облачните услуги на Amazon и Google. Дългосрочните им планове са за интегриране на 88 000 сателита като ще финансира това с новия си капитал.

Пречките пред Starcloud

Пазарът не чака Starcloud да се установи. Aetherflux, Aethero и Google с проекта си Suncatcher вече работят по същата идея. Всеки от тях е с различен подход, но с обща теза, че орбитата е следващият бастион за изчислителна мощност.

Истинският слон в стаята е SpaceX. Компанията на Мъск не се е обявила официално за конкурент, но е подала заявки за мрежа от 1 милион сателита за разпределени изчисления.

Партньорството и конкуренцията между двете компании ще стават все по-трудно разграничими понятия. Въпреки това Starcloud вижда потенциал за съвместна работа.

На Земята охлаждането на дата център поглъща около 40% от енергията му. В Космоса температурата от засенчената страна е минус 270 градуса, а от осветената до плюс 120. Да накараш стотици GPU да работят синхронно в тези условия е инженерен проблем, за който в момента няма стандартно решение.

Орбиталните дата центрове повдигат въпрос, за който юристите и правителствата все още нямат отговор: чий закон важи горе? Данните, обработвани на 500 км над Земята, не са в нито една юрисдикция или територия. За компаниите, работещи с чувствителни данни или просто искащи да избегнат регулации, това не е проблем. А по-скоро "задна вратичка".