Мащабен космически и технологичен кампус планира да изгради на територията на закритата авиобаза "Доброславци" компанията EnduroSat. Това стана ясно при посещението на президента Илияна Йотова в централата на българския производител на сателити и специализирано оборудване.

Това е поредно важно развитие за компанията, която вече има над 10-годишна история, над 80 изстреляни спътника и все по-голямо международно присъствие.

Преди по-малко от месец изпълнителният директор на Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ) Ангел Танев посочи пред Money.bg, че бившето военно летище трябва да запази своята писта при трансформацията си в място за нови високотехнологични инвестиции. Той спомена и за "сериозен интерес по отношение на огромен проект, който ще окаже много голямо влияние в региона", като обаче не е ясно дали това има общо с намерението на EnduroSat.

Сред декларираните планове на компанията по време на посещението на Йотова е навлизане в класове сателити с тегло до 5 тона, както и навлизане в сектора на отбраната. И по двете линии в последно време има сериозно движение.

От години EnduroSat разработва собствена платформа за наносателити. На тях се базира и собствената констелация на компанията - Balkan, която е предназначена за осигуряване на мултиспектрални изображения на земната повърхност с високо качество, бързо опресняване и ниска цена.

Планът е за 120 Balkan сателита, които да могат да следят морския трафик, държавни граници, ключова инфраструктура, бедствия и аварии, както и горски и земеделски масиви с кадри на всеки 90 минути и амбиция за цена от долар за гигабайт данни - многократно по-евтино, отколкото в момента.

Първият сателит от констелацията - Balkan-1, е в орбита от миналата година, а по-малкият Balkan-2 беше изстрелян през май.

Междувременно EnduroSat разработва и по-големи сателити - Frame S (клас ESPA, 70 кг полезен товар), Frame L (до 300 кг полезен товар) и Frame Max (до 3 тона полезен товар). Те имат значителни собствени изчислителни способности, които им позволяват не просто да събират информация, но и да я анализират в реално време.

Преди около месец полската компания Scanway обяви, че ще достави 3 телескопа за наблюдение на земната повърхност на EnduroSat за сумата от 900 000 долара. Те ще се използват именно от Frame сателити в рамките на проект за констелация.

В края на май пък италианската компания Leaf Space обяви партньорство с EnduroSat за внедряване на космическата комуникационна мрежа TreeNet, която позволява на сателитите да обменят информация помежду си без нужда от наземна инфраструктура. Първите 4 сателита на българската компания с такъв тип оборудване ще са в орбита в началото на следващата година.

Отново за догодина е насрочена и първата съвместна мисия на EnduroSat и британската компания Shield Space, в рамките на която ще се тестват компоненти от нова система за защита на орбиталната инфраструктура на НАТО и други съюзнически страни.

Тя ще е автономна и ще използва космически прехващачи със системи за сближаване и скачване, за да наблюдава определен периметър и да обследва различни обекти.

В началото на годината EnduroSat обяви и подписването на договор с Агенцията по противоракетна отбрана на САЩ, като подробностите по него не са публични.

EnduroSat е основана през 2015 г. от Райчо Райчев, като след последния рунд е привлякла общо над 150 милиона долара от инвеститори. През май 2025 г. тя набра 49 милиона долара в рунд, воден от Founders Fund на технологичния милиардер Питър Тийл.

През октомври миналата година пък беше най-големият й рунд: 104 милиона долара от Riot Ventures, Google Ventures, Lux Capital, Shrug Capital и европейския акселератор European Innovation Council Fund.

Тийл е инвеститор и във военно-технологичната компания Palantir, откъдето идва новият старши вицепрезидент на EnduroSat за американския бизнес - Спенсър Макколестър. През юни като търговски директор беше назначен Брандън Трип - бивш военен от Силите за специални операции на американската армия, който също е бил част от екипа на Palantir.