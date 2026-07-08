Мащабен космически и технологичен кампус планира да изгради на територията на закритата авиобаза "Доброславци" компанията EnduroSat. Това стана ясно при посещението на президента Илияна Йотова в централата на българския производител на сателити и специализирано оборудване.

Това е поредно важно развитие за компанията, която вече има над 10-годишна история, над 80 изстреляни спътника и все по-голямо международно присъствие.

Преди по-малко от месец изпълнителният директор на Национална компания "Индустриални зони" (НКИЗ) Ангел Танев посочи пред Money.bg, че бившето военно летище трябва да запази своята писта при трансформацията си в място за нови високотехнологични инвестиции. Той спомена и за "сериозен интерес по отношение на огромен проект, който ще окаже много голямо влияние в региона", като обаче не е ясно дали това има общо с намерението на EnduroSat.

Зона "Доброславци" запазва самолетната писта, задава се огромен технологичен проект

Зона "Доброславци" запазва самолетната писта, задава се огромен технологичен проект

Новият индустриален парк "Красна поляна" ще бъде за хай-тек инвеститори, подчерта директорът на НКИЗ Ангел Танев

Сред декларираните планове на компанията по време на посещението на Йотова е навлизане в класове сателити с тегло до 5 тона, както и навлизане в сектора на отбраната. И по двете линии в последно време има сериозно движение.

От години EnduroSat разработва собствена платформа за наносателити. На тях се базира и собствената констелация на компанията - Balkan, която е предназначена за осигуряване на мултиспектрални изображения на земната повърхност с високо качество, бързо опресняване и ниска цена.

Планът е за 120 Balkan сателита, които да могат да следят морския трафик, държавни граници, ключова инфраструктура, бедствия и аварии, както и горски и земеделски масиви с кадри на всеки 90 минути и амбиция за цена от долар за гигабайт данни - многократно по-евтино, отколкото в момента.

Поглед от Космоса: Какво ще могат 120-те български сателита Balkan

Поглед от Космоса: Какво ще могат 120-те български сателита Balkan

Наблюдение на граници и кораби, бърза реакция при бедствия и оптимизация на земеделието са сред задачите на констелацията

Първият сателит от констелацията - Balkan-1, е в орбита от миналата година, а по-малкият Balkan-2 беше изстрелян през май.

Междувременно EnduroSat разработва и по-големи сателити - Frame S (клас ESPA, 70 кг полезен товар), Frame L (до 300 кг полезен товар) и Frame Max (до 3 тона полезен товар). Те имат значителни собствени изчислителни способности, които им позволяват не просто да събират информация, но и да я анализират в реално време.

Преди около месец полската компания Scanway обяви, че ще достави 3 телескопа за наблюдение на земната повърхност на EnduroSat за сумата от 900 000 долара. Те ще се използват именно от Frame сателити в рамките на проект за констелация.

Проект с участието на българската EnduroSat иска да осигури защита на НАТО в Космоса

Проект с участието на българската EnduroSat иска да осигури защита на НАТО в Космоса

Компанията си партнира с британската Shield Space за решение, което за броени месеци стига до орбита

В края на май пък италианската компания Leaf Space обяви партньорство с EnduroSat за внедряване на космическата комуникационна мрежа TreeNet, която позволява на сателитите да обменят информация помежду си без нужда от наземна инфраструктура. Първите 4 сателита на българската компания с такъв тип оборудване ще са в орбита в началото на следващата година.

Отново за догодина е насрочена и първата съвместна мисия на EnduroSat и британската компания Shield Space, в рамките на която ще се тестват компоненти от нова система за защита на орбиталната инфраструктура на НАТО и други съюзнически страни.

Българската EnduroSat изгражда нов космически развоен център за €10,6 милиона в София

Българската EnduroSat изгражда нов космически развоен център за €10,6 милиона в София

Реализацията на проекта ще бъде подкрепена институционално от държавата

Тя ще е автономна и ще използва космически прехващачи със системи за сближаване и скачване, за да наблюдава определен периметър и да обследва различни обекти.

В началото на годината EnduroSat обяви и подписването на договор с Агенцията по противоракетна отбрана на САЩ, като подробностите по него не са публични.

EnduroSat е основана през 2015 г. от Райчо Райчев, като след последния рунд е привлякла общо над 150 милиона долара от инвеститори. През май 2025 г. тя набра 49 милиона долара в рунд, воден от Founders Fund на технологичния милиардер Питър Тийл.

Българската EnduroSat привлече нови над $100 милиона от инвеститори

Българската EnduroSat привлече нови над $100 милиона от инвеститори

С парите космическата компания ще разшири производството на малки сателити

През октомври миналата година пък беше най-големият й рунд: 104 милиона долара от Riot Ventures, Google Ventures, Lux Capital, Shrug Capital и европейския акселератор European Innovation Council Fund.

EnduroSat получава €43 милиона финансиране от фонд на Питър Тийл и други, с които средства ще се разширява у нас

Българска космическа компания получава €43 милиона от бивш инвеститор в PayPal и Facebook за разширяване у нас

Компанията вече планира производствен капацитет до 60 сателита месечно

Тийл е инвеститор и във военно-технологичната компания Palantir, откъдето идва новият старши вицепрезидент на EnduroSat за американския бизнес - Спенсър Макколестър. През юни като търговски директор беше назначен Брандън Трип - бивш военен от Силите за специални операции на американската армия, който също е бил част от екипа на Palantir.