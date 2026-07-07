В продължение на повече от десетилетие за глобалните инвеститори почти не съществуваше алтернатива на американския пазар. След финансовата криза през 2008 г. именно Съединените щати се превърнаха в безспорния двигател на световните капиталови пазари. Компании като Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, Nvidia и Meta не просто промениха начина, по който живеем и работим - те промениха начина, по който инвеститорите възприемат риска, растежа и създаването на стойност.

Докато американските индекси поставяха нов исторически рекорд почти всяка година, Европа постепенно остана в сянката им. Много международни фондове намалиха експозицията си към Стария континент, определяйки го като пазар с по-бавен икономически растеж, по-слаба технологична иновация и ограничен потенциал за висока доходност.

Днес обаче започват да се появяват първите признаци, че тази история може постепенно да се променя. Все повече големи инвестиционни банки повишават прогнозите си за европейските акции, а институционалните инвеститори започват да обръщат внимание на един пазар, който години наред беше пренебрегван.

Дори J.P. Morgan наскоро повиши целевото си ниво за STOXX Europe 600, аргументирайки се с подобряващи се корпоративни печалби, стабилизиране на геополитическата обстановка и значително по-привлекателни оценки спрямо американските акции.

Това само по себе си не означава, че Европа ще изпревари САЩ. Означава обаче, че за първи път от много години насам най-големите професионални инвеститори започват да задават въпрос, който доскоро изглеждаше почти немислим: дали следващото десетилетие няма да предложи по-добри възможности именно извън Уолстрийт?

Причината този въпрос да става все по-актуален не е, че американската икономика внезапно отслабва. Напротив. Повечето технологични гиганти продължават да отчитат впечатляващ ръст на приходите и да инвестират рекордни суми в изкуствен интелект. Именно това обаче постепенно се превръща и в най-голямото притеснение за пазара.

След години на почти непрекъснато поскъпване оценките на много от водещите американски компании достигнаха нива, които оставят все по-малко място за разочарования. Когато една компания вече е оценена като бъдещ абсолютен победител, всяко забавяне в растежа, всяко увеличение на разходите или всяка промяна в макроикономическата среда може да предизвика силна реакция в цената на акциите.

Именно това започнахме да наблюдаваме през последните седмици. След историческото поскъпване на компаниите, свързани с изкуствения интелект, инвеститорите постепенно започнаха да прибират печалби и да търсят нови възможности. В същото време европейските акции останаха сравнително назад в глобалното рали. Тази комбинация - високи оценки в САЩ и по-умерени оценки в Европа - започва да променя начина, по който големите портфейлни мениджъри разпределят капитала си.

Америка вече е прекалено скъпа, а Европа прекалено евтина?

Всеки голям инвестиционен цикъл започва с една проста идея. След това пазарът постепенно я превръща в консенсус, а накрая - в прекомерен оптимизъм. Именно това изглежда се случи през последните години с американските технологични акции. Изкуственият интелект безспорно представлява една от най-големите технологични революции в съвременната история, но ентусиазмът около него доведе и до рязко разширяване на пазарните оценки. Днес голяма част от американските лидери вече се търгуват при значително по-високи коефициенти от историческите си средни стойности, а очакванията за бъдещия им растеж са изключително високи.

За сравнение, европейските компании изглеждат значително по-консервативно оценени. Докато S&P 500 продължава да се търгува при форуърд P/E, който остава осезаемо над историческата си средна стойност, европейският STOXX Europe 600 се оценява с приблизително една трета по-ниски коефициенти. Това не означава автоматично, че европейските акции са евтини или че американските са балон. Означава обаче, че инвеститорите плащат значително по-ниска цена за всеки евро бъдеща печалба, когато инвестират в Европа.

Историята показва, че подобни разлики в оценките рядко се запазват завинаги. Когато един регион стане прекалено популярен, а друг остане пренебрегнат, дори сравнително малка промяна в настроенията може да предизвика мащабна ротация на капитали. Именно затова институционалните инвеститори не се интересуват единствено от това кои компании растат най-бързо.

Те непрекъснато сравняват каква цена плащат за този растеж. Ако една компания увеличава печалбите си с 15%, но инвеститорите вече са калкулирали 30% бъдещ ръст, потенциалът за положителни изненади става ограничен. Обратно, когато компания или цял пазар са оценени песимистично, дори умерено подобрение във фундаментите може да доведе до значително поскъпване.

Допълнителен фактор е структурата на самите индекси. Американският S&P 500 никога не е бил толкова концентриран в няколко мегакомпании. Днес движението на индекса в голяма степен зависи от представянето на шепа технологични гиганти. Ако Nvidia, Microsoft, Apple или Alphabet преминат през период на консолидация, това автоматично оказва натиск върху целия американски пазар. Европейските индекси изглеждат значително по-диверсифицирани. Вместо да разчитат почти изцяло на технологичния сектор, те включват по-голямо разнообразие от индустриални компании, банки, застрахователи, производители на оборудване, здравеопазване, енергетика и инфраструктура. Именно тази по-балансирана структура може да се окаже предимство, ако следващата фаза на пазара бъде водена не толкова от софтуера, колкото от реалната икономика.

Това е причината все повече анализатори да говорят не просто за евтина Европа, а за промяна в лидерството на пазара. Ако първата фаза на бума около изкуствения интелект беше доминирана от американските софтуерни гиганти, втората може да бъде много по-широка. Тя ще изисква огромни инвестиции в електропреносни мрежи, центрове за данни, индустриална автоматизация, енергийна инфраструктура и инженерни решения - области, в които Европа разполага с някои от най-силните компании в света. Именно тук започва истински интересната част от историята.

Европа вече не е "старият континент". Тя изгражда инфраструктурата на следващата технологична революция.

Най-голямото недоразумение сред инвеститорите е, че Европа е пропуснала революцията на изкуствения интелект. Ако се съди единствено по пазарната капитализация на компаниите, подобно заключение изглежда логично. Европа няма своя Nvidia, няма Microsoft, няма Alphabet или Amazon. Именно затова много инвеститори автоматично приемат, че след като не създава най-големите AI модели, Старият континент няма да бъде сред основните печеливши от тази технологична трансформация. Реалността обаче започва да показва съвсем различна картина. Европа може и да не разработва най-популярните чатботове, но изгражда голяма част от инфраструктурата, без която те не биха могли да съществуват.

Достатъчно е да се проследи пътят на един съвременен център за данни. Преди изкуственият интелект да започне да генерира приходи, трябва да бъде построена физическата инфраструктура. Необходими са високоволтови подстанции, трансформатори, километри кабели, системи за охлаждане, индустриална автоматизация, електроразпределителни мрежи и специализирано електрооборудване. Именно в тези сектори Европа разполага с някои от най-силните компании в света.

Френската Schneider Electric, оценявана на над 150 милиарда евро, вече се превърна в един от най-големите доставчици на решения за управление на електроенергията и центровете за данни. Компанията не произвежда AI чипове, но практически всеки нов хипермащабен център за данни използва нейни системи за електрозахранване, автоматизация и енергийна ефективност. Само през последните няколко години поръчките, свързани с центровете за данни, се превърнаха в един от най-бързо растящите сегменти на бизнеса ѝ.

Подобна е историята на германската Siemens, чиято пазарна капитализация надхвърля 180 милиарда евро. Компанията доставя индустриална автоматизация, цифрови двойници, интелигентни производствени системи и електрооборудване за хиляди предприятия по света. Все повече от тези технологии вече се интегрират с изкуствен интелект, превръщайки Siemens в една от компаниите, които ще печелят не толкова от самия AI, колкото от неговото внедряване в реалната икономика.

Швейцарско-шведската ABB е друг отличен пример. Компанията е глобален лидер при индустриалните роботи, електрическите мрежи и системите за автоматизация. Ако следващото десетилетие действително бъде белязано от масово внедряване на автономни фабрики и интелигентно производство, ABB вероятно ще бъде сред най-преките бенефициенти. Италианската Prysmian, най-големият производител на кабели в света, вече отчита силно нарастващо търсене на високоволтови кабелни системи, необходими както за центровете за данни, така и за модернизацията на електропреносните мрежи. Френската Legrand също заема все по-важна позиция, благодарение на решенията си за електроразпределение и инфраструктура в сградите, които все по-често обслужват именно AI центрове за данни.

Най-добрият пример за европейската стратегическа позиция обаче вероятно остава ASML. Холандската компания е единственият производител в света на EUV литографските машини, без които практически е невъзможно производството на най-модерните полупроводници. Всяка компания - независимо дали е Nvidia, AMD, Apple или Qualcomm - разчита именно на оборудването на ASML. Това е рядък случай, в който Европа не просто участва във веригата за доставки, а притежава почти монополна позиция в един от най-критичните етапи на производството на съвременни чипове.

Това постепенно променя и начина, по който институционалните инвеститори гледат на европейския пазар. Преди няколко години Европа беше възприемана като регион на банките, автомобилните производители и традиционната индустрия. Днес все повече анализатори започват да я определят като регион, който ще доставя физическата инфраструктура на изкуствения интелект. Ако първата фаза на AI революцията беше доминирана от софтуерните компании, втората вероятно ще бъде доминирана от компаниите, които изграждат електрическите мрежи, автоматизацията, индустриалното оборудване и производствените технологии зад тази революция.

AI вече не означава само Nvidia. Следващата фаза ще бъде много по-широка.

До съвсем скоро инвестиционната тема около изкуствения интелект можеше да бъде сведена почти до една компания - Nvidia. Огромното търсене на графични процесори превърна производителя на чипове в една от най-скъпите компании в света и символ на новата технологична ера. С времето обаче инвеститорите започват да осъзнават, че всеки следващ етап от развитието на AI ще изисква не просто повече процесори, а изграждането на цяла нова индустриална екосистема.

По оценки на водещи инвестиционни банки петте най-големи хиперскейлъра - Microsoft, Amazon, Alphabet, Meta и Oracle - могат да инвестират над 700 милиарда долара само през 2026 г. в центрове за данни, инфраструктура и облачни услуги. Това е сума, която надхвърля брутния вътрешен продукт на много развити държави. Всеки нов център за данни изисква между 100 и 500 мегавата електрическа мощност, а някои от проектите, които вече се планират, ще достигат дори един гигават - количество електроенергия, сравнимо с потреблението на средно голям европейски град.

Това означава, че следващият недостиг може да не бъде на AI чипове, а на електропреносни мрежи, трансформатори, охлаждащи системи и квалифицирани инженери. Международната агенция по енергетика вече прогнозира, че глобалното потребление на електроенергия от центровете за данни може да се удвои до края на десетилетието. Успоредно с това търсенето на мед, използвана в електрическата инфраструктура, продължава да расте, като редица анализатори очакват структурен дефицит на пазара още през следващите години. Именно тук започва да се проявява конкурентното предимство на Европа.

Не е случайно, че през последните месеци все повече капитал се насочва към компании, които до скоро почти не присъстваха в разговорите за изкуствен интелект. Инвеститорите започват да купуват не само производителите на чипове, но и компаниите, които изграждат електропреносните мрежи, доставят високоволтово оборудване, разработват системи за охлаждане или автоматизират производството. Това е класически пример за разширяване на пазарното лидерство - процес, при който първоначалните победители от една нова технология постепенно отстъпват място на цяла екосистема от компании, които започват да печелят от нейното масово внедряване.

Именно тук Европа изглежда изненадващо добре позиционирана. Докато Силициевата долина продължава да създава алгоритмите, Старият континент вече изгражда голяма част от инфраструктурата, върху която тези алгоритми ще функционират. Това не означава, че Европа ще измести САЩ като технологичен лидер. Означава обаче, че ако навлизаме във втората фаза на AI революцията - фазата на масовото изграждане на физическа инфраструктура - европейските индустриални компании могат да се окажат сред най-големите печеливши през следващото десетилетие.

Германия, Франция и Северна Европа могат да се окажат големите печеливши

Когато инвеститорите говорят за Европа, те често я възприемат като единен пазар. В действителност обаче зад индекса STOXX Europe 600 стоят икономики с напълно различни силни страни, а именно тази диверсификация започва да се превръща в едно от най-големите конкурентни предимства на региона. Докато американският пазар остава силно концентриран около няколко мегакомпании, европейската борса предлага експозиция към десетки световни лидери в индустрията, автоматизацията, енергетиката, отбраната, здравеопазването и луксозните стоки. Ако през следващите години капиталът започне постепенно да се измества от чистите AI компании към инфраструктурата, Европа вероятно ще бъде сред основните бенефициенти.

Германия е може би най-добрият пример за тази трансформация. Дълго време страната беше възприемана като икономика, зависима от автомобилната индустрия и китайското търсене. Днес обаче структурата на германския пазар постепенно се променя. Siemens остава глобален лидер в индустриалната автоматизация и дигиталните фабрики. Siemens Energy, чиято пазарна капитализация вече надхвърля 70 милиарда евро, се превърна в една от най-бързо растящите компании в Европа благодарение на огромното търсене на електропреносна инфраструктура.

Само преди няколко години компанията беше сред най-проблемните дружества на континента, а днес инвеститорите я разглеждат като един от основните победители от бума при центровете за данни и модернизацията на електроенергийните мрежи.

Към това трябва да добавим SAP, най-голямата европейска софтуерна компания с пазарна капитализация над 350 милиарда евро, която все по-агресивно интегрира изкуствен интелект в корпоративните си решения. Infineon Technologies остава един от най-големите производители на силова електроника и полупроводници за автомобилната индустрия и индустриалната автоматизация, докато Rheinmetall се превърна в символ на новия многогодишен цикъл на европейските разходи за отбрана.

Само за няколко години стойността на компанията нарасна многократно, след като европейските правителства започнаха да увеличават военните си бюджети до нива, невиждани от края на Студената война.

Франция предлага различен, но не по-малко интересен профил. Освен вече споменатите Schneider Electric и Legrand, страната е дом на Air Liquide - световен лидер в индустриалните газове, които играят все по-важна роля в производството на полупроводници и модерната индустрия. Dassault Systèmes разработва софтуер за дигитални двойници и инженерно моделиране, използван от хиляди индустриални компании по света, а Capgemini е сред водещите консултантски компании в областта на цифровата трансформация и внедряването на AI решения в корпоративния сектор. Дори компании като Safran, традиционно свързвани с авиацията, могат косвено да спечелят от засилените инвестиции в индустриални технологии и отбранителния сектор.

Северна Европа също постепенно привлича вниманието на глобалните инвеститори. Холандската ASML вече практически заема монополна позиция при производството на EUV литографски машини - оборудването, без което най-модерните AI чипове не могат да бъдат произведени. До нея стоят ASM International и BE Semiconductor Industries, които също доставят критично оборудване за полупроводниковата индустрия. В Швеция Atlas Copco продължава да бъде лидер при индустриалното оборудване, вакуумните технологии и компресорните системи, използвани в производството на чипове, докато Hexagon изгражда дигитални индустриални решения, които все по-често интегрират изкуствен интелект в производствените процеси.

Това е причината все повече анализатори да говорят за Европа не като за технологичен изоставащ регион, а като за континент, който притежава значителна част от "невидимите шампиони" зад следващата индустриална революция.

Защо големите инвестиционни банки отново започват да харесват Европа

Промяната в отношението към европейските акции не се наблюдава само сред отделни инвеститори. През последните месеци редица водещи международни инвестиционни банки започнаха последователно да повишават прогнозите си за европейските пазари - развитие, което само по себе си е показателно за променящите се настроения. След години, през които почти всички стратегически препоръки сочеха към американските акции, днес все по-често се говори за възможност за структурна ротация към Европа.

Наскоро J.P. Morgan повиши целевото си ниво за индекса STOXX Europe 600 до 680 пункта, което предполага допълнителен потенциал за растеж спрямо текущите нива. Банката аргументира тази прогноза с очаквания за приблизително 20% ръст на корпоративните печалби в еврозоната през 2026 г., подобряваща се икономическа активност и продължаваща подкрепа от индустриалните инвестиции. Анализаторите обръщат внимание и на още един фактор - международните инвеститори продължават да са значително по-слабо позиционирани в Европа в сравнение със САЩ. Ако тази ситуация започне да се променя, дори сравнително малък приток на нов капитал може да има съществен ефект върху европейските индекси.

Подобна промяна се наблюдава и при други големи институции. Barclays също ревизира нагоре прогнозите си за европейските акции, а анализатори от UBS, Capital Group и редица водещи фондови мениджъри все по-често подчертават, че комбинацията от по-ниски оценки, подобряващи се печалби и структурни инвестиции в инфраструктурата прави Европа една от най-интересните възможности за следващите няколко години. Това не означава, че европейският пазар внезапно е лишен от рискове.

Напротив - икономическият растеж остава по-бавен от американския, политическата среда е по-фрагментирана, а зависимостта от глобалната търговия продължава да бъде висока. Въпросът обаче вече не е дали Европа ще расте по-бързо от САЩ, а дали инвеститорите не подценяват потенциала на европейските компании спрямо цената, която плащат за тях.

Историята на капиталовите пазари показва, че най-добрите инвестиционни възможности рядко се появяват там, където оптимизмът вече е максимален. Те обикновено възникват в момент, когато фундаментите започват постепенно да се подобряват, а голяма част от инвеститорите все още остават скептични. Именно така изглежда Европа днес.

След повече от десетилетие на изоставане регионът постепенно започва да предлага комбинация от по-ниски оценки, по-широка секторна диверсификация, структурни индустриални предимства и възможност да се превърне в един от основните доставчици на инфраструктура за следващата фаза на глобалната AI революция. Дали това ще бъде достатъчно, за да започне истинска многогодишна ротация на капитали, предстои да разберем. Но за първи път от много години този сценарий вече изглежда напълно реалистичен.

Рисковете, които могат да спрат ротацията към Европа

Въпреки че аргументите в полза на европейските акции изглеждат все по-убедителни, инвеститорите не бива да забравят, че всяка голяма инвестиционна теза има и своята противоположна страна. Именно затова професионалните фондови мениджъри никога не се фокусират единствено върху потенциалната доходност - те анализират и факторите, които могат да обърнат сценария.

Ако през следващите месеци американските технологични компании отново започнат да изненадват с още по-висок ръст на приходите и печалбите, голяма част от капитала вероятно ще остане концентриран отвъд Атлантика. Европа все още не разполага със собствен еквивалент на Nvidia, Microsoft или Amazon и това означава, че трудно може сама да бъде двигател на глобална технологична еуфория.

Не трябва да се подценява и макроикономическата картина. Европейската икономика продължава да расте по-бавно от американската, а редица държави остават зависими от външната търговия, особено от Китай и Съединените щати. Всяко ново забавяне на китайската икономика автоматично се отразява върху германските индустриални производители, автомобилния сектор и износителите на машини и оборудване.

В същото време евентуално въвеждане на нови американски мита върху европейски стоки или ново изостряне на геополитическите отношения би могло да ограничи корпоративните печалби именно в секторите, които днес изглеждат най-привлекателни. Допълнителен риск представлява и валутният курс. Ако еврото продължи да поскъпва спрямо долара, конкурентоспособността на европейските износители постепенно ще намалява, което може да окаже натиск върху приходите им.

Към това трябва да добавим и една често пренебрегвана особеност на европейския пазар. Старият континент разполага с огромен брой световни лидери в отделните индустрии, но много от тях са компании с по-зрели бизнес модели и по-ниски темпове на растеж в сравнение с американските технологични гиганти. Това означава, че ротацията към Европа вероятно няма да бъде експлозивна или краткосрочна.

Ако тя действително се случи, по-вероятно е да представлява постепенен многогодишен процес, при който капиталът бавно се пренасочва към по-ниско оценени компании с устойчиви парични потоци, стабилни дивиденти и по-предвидими бизнес модели. Именно поради тази причина Европа може да се превърне не толкова в заместител на американския пазар, колкото в негово естествено допълнение в един добре диверсифициран глобален портфейл.

Голямата ротация може вече да е започнала

Всяка голяма инвестиционна епоха има своя доминираща история. През първото десетилетие на XXI век това беше възходът на Китай. След финансовата криза светът се насочи към американските технологични компании, които години наред определяха посоката на глобалните пазари. Днес изкуственият интелект безспорно остава най-мощният структурен двигател на капиталовите пазари, но самата природа на тази революция започва да се променя.

Първата фаза беше свързана с разработването на алгоритмите, езиковите модели и процесорите. Следващата фаза ще бъде значително по-материална. Тя ще изисква изграждането на хиляди нови центрове за данни, модернизация на електропреносните мрежи, огромни инвестиции в енергетиката, автоматизацията и индустриалната инфраструктура. Именно там Европа притежава едни от най-силните конкурентни предимства в света.

Това не означава, че Съединените щати ще престанат да бъдат лидер на световните пазари. Напротив - американските технологични компании вероятно ще продължат да определят темпото на иновациите още дълги години. Въпросът е дали след повече от десетилетие на почти безусловна доминация не навлизаме в период, в който лидерството ще стане значително по-широко разпределено.

Ако първата глава на AI революцията беше написана от Nvidia, Microsoft, Alphabet и OpenAI, втората може да бъде написана от компаниите, които изграждат електропреносните мрежи, произвеждат индустриална автоматизация, доставят трансформатори, кабели, полупроводниково оборудване и инженерни решения. Именно тук Европа разполага с изключително силни позиции.

За инвеститорите това е може би най-важният извод. Най-големите възможности рядко се появяват там, където всички вече гледат. Те възникват в момент, когато фундаментите започват постепенно да се подобряват, а пазарът все още не е напълно убеден в промяната. Днес Европа изглежда точно в такава позиция. По-ниски оценки, по-голяма секторна диверсификация, световни лидери в индустриалната инфраструктура, засилени инвестиции в отбраната, енергетиката и електрификацията, както и все по-благоприятното отношение на големите инвестиционни банки постепенно изграждат основата на една нова инвестиционна история.

Дали тя ще се превърне в следващия многогодишен бичи пазар, никой не може да каже със сигурност. Но за първи път от много години Европа вече не изглежда като пазар, който просто догонва останалите. Все по-често тя започва да изглежда като пазар, който може да поведе следващата фаза на глобалната индустриална и инфраструктурна трансформация.

*Материалът е с аналитичен характер и не е съвет за покупка или продажба на активи на финансовите пазари.