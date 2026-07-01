На фона на геополитическото напрежение, енергийната несигурност и нарастващите разходи за живот, Европа продължава да демонстрира изненадваща икономическа стабилност, показва доклад на Colliers.

Според експертите индустриалното производство се стабилизира, логистичните пазари остават активни, а интересът на инвеститорите се запазва в някои сегменти от пазара на недвижимите имоти. Въпреки това обаче, пазарът не е устойчив, а преминава през неравномерна и отложена адаптация.

Така индустриалният сектор се представя по-добре от първоначалните прогнози, но все още показва уязвимост, отслабващо доверие и ограничени очаквания за растеж. Основните причини за тези противоречиви резултати са инфлацията и продължителният период на адаптация, което показва, че настоящият цикъл все още не е напълно разгърнат.

Инвестициите също остават ограничени поради несигурност, по-високи разходи за финансиране и волатилност на енергийните пазари.

Регион с потенциал, но изправен пред ограничения

Централна и Източна Европа продължава да се отличава с ключова ролята в европейските вериги за доставки, конкурентоспособността по отношение на разходите, нарастващото вътрешно търсене и устойчиви логистичните пазари.

Регионът затвърждава позицията си като ключов производствен хъб, особено в секторите на автомобилната индустрия, електрониката и производството, свързано с батерии. Според Colliers Полша, Испания и Румъния са сред пазарите, които движат тази трансформация и оформят следващия етап от индустриалното развитие на Европа.

"Разходите в ЦИЕ и Иберийския полуостров нараснаха, но производителността, техническата експертиза, екосистемите от доставчици и инфраструктурата се развиха още по-бързо, създавайки предпоставки за привличане на все по-сложни производствени проекти. Тези стратегически коридори на растеж вече не са просто нискостойностна алтернатива на традиционното индустриално ядро; те изградиха именно онези индустриални основи, които преди оправдаваха концентрацията в Западна Европа", отбелязва Ян Камоджи-Чапински - директор "Incentives Advisory Europe".

Въпреки добрите резултати обаче, растежът на ЦИЕ все по-често се ограничава от капацитета на инфраструктурата и нарастващите разходи, предупреждават анализаторите. Обемите на инвестициите се стабилизират на по-ниски нива, капиталът остава активен и все по-често е местен, като вътрешните инвеститори играят все по-значима роля.

От друга страна, ниските нива на безработица водят до натиск върху заплатите и засилена конкуренция за таланти, особено в логистиката и транспортните дейности, засилени от недостига на шофьори и нарастващата регулаторна сложност. В отговор компаниите ускоряват инвестициите в автоматизация, дигитализация и развитие на работната сила, за да поддържат производителността и да управляват разходите.

Така Европа се развива отвъд обикновена устойчивост, като се оформя под влияние на променящо се търсене и структурни трансформации. Според експертите следващият етап ще бъде определен от селективност, ефективно изпълнение и способността да се идентифицират възможностите за устойчив растеж в една все по-сложна среда.