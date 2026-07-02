Schneider Electric, световен лидер в енергийните технологии, призовава Европейската комисия и държавите членки на ЕС да ускорят прилагането на политики за енергийна ефективност и електрификация като най-ефективния инструмент за справяне с нестабилността на енергийните пазари и повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

Призивът идва в момент, когато глобалните енергийни цени се очаква да нараснат с 24% през 2026 г., което е най-голямото увеличение от 2022 г. насам. В същото време Европа продължава да бъде сред най-уязвимите региони, като енергийните разходи остават между два и четири пъти по-високи спрямо други водещи икономики, а близо 60% от потребяваната енергия все още се осигурява чрез внос.

Според Schneider Electric енергийната ефективност и електрификацията не трябва да се разглеждат единствено като инструмент за постигане на климатичните цели, а като стратегически ресурс за икономическа устойчивост и енергийна сигурност. Компанията посочва, че ускореното им внедряване може да отключи икономически ползи за поне 250 млрд. евро годишно до 2040 г., като същевременно намали зависимостта от изкопаеми горива и външни енергийни източници.

В тази връзка Schneider Electric излиза с пет ключови препоръки към европейските институции и националните правителства.

По-широко внедряване на решения за енергийна ефективност с бърза възвръщаемост: компанията препоръчва целенасочена подкрепа за внедряване на доказани технологии, които могат да намалят потреблението на енергия в рамките на месеци. Сред тях са интелигентните системи за управление на сградите, които оптимизират отоплението, охлаждането, вентилацията и осветлението в реално време, както и системите за енергиен мениджмънт в промишлеността.

По-бързо прилагане на вече приетото европейско законодателство: според Schneider Electric ускореното въвеждане на изискванията по Директивата за енергийната ефективност и Директивата за енергийните характеристики на сградите може да донесе бързи и измерими резултати. Особено важна е ролята на сградната автоматизация и на мерките, които гарантират реално изпълнение на препоръките от енергийните одити.

Ускоряване на електрификацията чрез целенасочени стимули: компанията подчертава, че Европа няма да постигне енергийна независимост, ако крайните потребители продължават да разчитат основно на изкопаеми горива за транспорт и отопление. Schneider Electric препоръчва стимули за по-бързо внедряване на термопомпи и за ускоряване на електрификацията на автомобилните паркове, включително при корпоративните потребители.

Използване на данъчната политика и публичното финансиране за насърчаване на чистата електроенергия: според компанията е необходимо електрификацията да стане по-привлекателна икономически чрез намаляване на данъчната тежест върху електроенергията и по-ефективно насочване на европейските и националните средства към проекти за енергийна ефективност и електрификация.

Насърчаване на собственото производство на енергия, гъвкавостта и интелигентните мрежи: Schneider Electric призовава за ускорено развитие на покривните фотоволтаични системи, съхранението на енергия и интелигентното управление на потреблението. Според компанията дигитализацията на електроенергийните мрежи и внедряването на интелигентни измервателни системи са ключови за намаляване на разходите и повишаване на устойчивостта на енергийната система.

"Енергийната ефективност и електрификацията са сред най-бързите и най-достъпни решения за повишаване на енергийната сигурност и конкурентоспособността на Европа. Технологиите съществуват и са доказали своята ефективност. Необходима е по-голяма скорост при тяхното внедряване", коментира Лоран Батай, изпълнителен вицепрезидент "Европейски операции" в Schneider Electric.

По думите му Европа разполага с необходимите технологии, експертност и ресурси, за да намали зависимостта си от нестабилните енергийни пазари, но това изисква координирани действия и последователна политика в подкрепа на енергийната ефективност, електрификацията и дигитализацията.