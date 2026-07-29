Световният технологичен гигант Schneider Electric води преговори за придобиването на българската Shelly Group.

Според източници на Bloomberg Schneider Electric работи със свои консултанти по потенциална сделка, която би оценила българската компания на около €1,3 милиарда. Обсъжданата цена е около €70 за акция, включително за значителните пакети, притежавани от основателите на Shelly.

По-късно от българската компания потвърдиха, че се водят "предварителни разговори за потенциална оферта за акциите" с Schneider Electric. "Няма гаранция, че тези преговори ще доведат до отправяне на оферта, нито пък има яснота относно условията или сроковете на евентуална оферта, ако такава бъде отправена", се подчертава в съобщението.

Новината доведе до ръст на акциите на Shelly, които се търгуват на борсите във Франкфурт и София. Във Франкфурт книжата поскъпнаха с около 10% до €64,20 за акция, което оцени компанията на приблизително €1,2 милиарда пазарна капитализация.

Най-големи акционери в Shelly са нейните съоснователи Димитър Стоянов Димитров и Светлин Илиев Тодоров, според данни, цитирани от Bloomberg.

Българската компания зад умния дом

Shelly развива бизнес в сегмента на Интернет на нещата (IoT) - пазар, който обхваща устройства, свързани с интернет и предназначени да автоматизират ежедневни дейности. Продуктовото портфолио на компанията включва интелигентни релета, сензори, осветителни решения и умни контакти, които позволяват управление и автоматизация на електроуреди и системи в дома.

Потенциалното придобиване би се вписало в стратегията на Schneider Electric да разширява присъствието си при решенията за интелигентни сгради и свързани устройства, пише още Bloomberg.

Технологичният гигант вече развива собствена IoT платформа — EcoStruxure, която се използва в стотици хиляди обекти в сектори като здравеопазване, търговия, индустрия и инфраструктура.