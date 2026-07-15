Schneider Electric, световен лидер в енергийните технологии, разширява сътрудничеството си със Световния икономически форум като част от разрастваща се коалиция от производители, консултантски организации и технологични компании, които работят за ускоряване на дигиталната трансформация на индустрията в световен мащаб. Заедно те развиват Операционната система Lighthouse (Lighthouse Operating System) - рамка, изградена върху доказани и лесно приложими методологии, създадени да подпомогнат производствените предприятия в процеса на мащабна модернизация.

Повечето производствени компании вече са инвестирали в дигитална трансформация. Малцина обаче успяват да я разгърнат в цялата си организация. Пилотните проекти постигат успех, но често остават изолирани. Постигнатите резултати не се мащабират, а разликата между най-модерните фабрики в света и останалата част от индустрията продължава да се задълбочава. Новата рамка, представена днес, има за цел да преодолее именно това предизвикателство.

Операционната система Lighthouse представлява практичен модел с отворен код, който превръща доказаните практики на най-успешните индустриални предприятия в структуриран път за развитие, приложим за всеки производител. С натрупания през последните осем години опит и знания на Global Lighthouse Network, инициативата е разработена от Центъра за усъвършенствано производство и вериги на доставки към Световния икономически форум в сътрудничество с водещи производители на оригинално оборудване (OEM), индустриални компании и консултантски организации. Тя предоставя на компаниите ясен и практически подход за преминаване от настоящото им ниво към реално оперативно съвършенство, без необходимост да започват процеса от нулата или да ангажират големи екипи от външни специалисти.

Модел, изграден върху реалния производствен опит

Операционната система Lighthouse се основава на шест ключови оперативни принципа - адаптивни и устойчиви процеси, свързани и прозрачни потоци, синхронизация от край до край, устойчивост, интегрирана във всеки етап от дейността, организация, ориентирана към непрекъснато учене, както и ускорено развитие на дигиталните и аналитичните способности. Те са структурирани в пет нива на оперативна зрялост, което позволява на компаниите да оценят текущото си състояние, да определят своите приоритети и да развиват трансформацията със собствено темпо.

За разлика от самостоятелните дигитални инструменти, Операционната система Lighthouse е разработена като цялостен подход, който обединява дигиталните иновации, устойчивото развитие, развитието на човешкия капитал и оперативното съвършенство в единен модел, способен да осигури измерими, устойчиви и повторяеми резултати.

Schneider Electric - практически опит, заложен в основата на инициативата

Schneider Electric участва в инициативата със своя дългогодишен практически опит в трансформацията на производствените предприятия. В продължение на повече от две десетилетия компанията усъвършенства собствена оперативна система, която днес стои в основата на водещото ѝ място в класацията на Gartner за вериги на доставки и на признанието на девет нейни предприятия като Lighthouse към Световния икономически форум. Именно тази основа, изградена върху усъвършенствани дигитални системи, автоматизация, базирана на изкуствен интелект, и устойчивост, заложена още при проектирането е използвана при създаването на Операционната система Lighthouse.

"Много производствени компании имат амбицията да се трансформират, но не разполагат с последователен и ясен подход, който да им позволи да реализират тази трансформация в голям мащаб", заяви Федерико Торти, ръководител "Технологии и иновации" в Световния икономически форум. "Операционната система Lighthouse отговаря именно на тази необходимост. Тя превръща наученото през годините в най-добрите производствени предприятия в света в практическа рамка, която всяка компания може да приложи. Целта е представянето на ниво Lighthouse да стане реалистична цел за цялата индустрия, а не само за най-напредналите организации."

Сесил Верчелино, старши вицепрезидент "Услуги" в направление "Промишлена автоматизация" на Schneider Electric, коментира: "Schneider Electric премина през тази трансформация в повече от 120 интелигентни фабрики и дистрибуционни центъра. Знаем кои практики работят, къде компаниите срещат най-сериозните затруднения и как се преминава от отделни успешни пилотни проекти към реална трансформация на цялата организация. Именно този практически опит е заложен в Операционната система Lighthouse. Нашата организация вече прилага тези принципи в цялата си екосистема и отчита измерими резултати."

Отворена инициатива с потенциал за развитие

Операционната система Lighthouse е разработена като постоянно развиваща се инициатива. С натрупването на практически опит от пилотните внедрявания и с обратната връзка от участниците рамката ще продължи да се усъвършенства. Инициативата отправя покана към производствени компании, технологични организации и представители на публичния сектор да се включат в съвместната работа.

Повече информация може да видите тук, а в блога на Schneider Electric може да прочете защо индустриалната трансформация изисква нова операционна система.