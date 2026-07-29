Schneider Electric, световен лидер в енергийните технологии, и AMD обявиха днес съвместно разработен и валидиран референтен дизайн за платформеното решение AMD Helios, който предоставя мащабируем модел за по-бързо внедряване на високоплътни ИИ среди с по-нисък риск и по-малка сложност. Референтният дизайн е първият резултат от сътрудничеството между Schneider Electric и AMD и изпълнява общата визия на двете компании да улеснят изграждането на фабрики за ИИ.

Новият референтен дизайн е първият, разработен специално за поддръжка на ИИ натоварвания с висока плътност върху мащабируемата платформа Helios, и е базиран на AMD Instinct MI455X GPU, процесори AMD EPYC от шесто поколение, AMD Pensando Vulcano NIC и отворената софтуерна екосистема ROCm. AMD Helios е проектирана да осигури ново ниво на производителност за ИИ приложения чрез подобрения в изчислителната мощност, пропускателната способност на свързаността, капацитета на паметта и интеграцията на системно ниво. Това позволява на компаниите по-бързо да осъществяват по-големи и по-сложни ИИ натоварвания, като едновременно с това оптимизират енергийната ефективност.

Тъй като ИИ натоварванията поставят инфраструктурата на центровете за данни пред безпрецедентни предизвикателства, референтните дизайни предоставят на архитектите и операторите предварително тествани и мащабируеми решения, доказали способността си да се справят с новите изисквания за мощност, охлаждане и оперативна сложност.

Чрез моделиране на физическата инфраструктура на центровете за данни тези предварително валидирани модели съкращават процеса на планиране, като определят как трябва да бъдат организирани електрозахранването, охлаждането и ИТ инфраструктурата за изграждането на надежден, мащабируем и подготвен за ИИ център за данни. Референтният дизайн за AMD Helios обхваща четири основни технически направления - електрозахранване на сградата, охлаждане на сградата, ИТ пространство и софтуер за управление през целия жизнен цикъл.

"Днес компаниите се нуждаят от цялостни референтни дизайни, подготвени за ИИ, които ще им помогнат да преминат по-бързо и с по-малък риск от фазата на планиране към внедряването", коментира Маниш Кумар, изпълнителен вицепрезидент на подразделението "Енергийна сигурност и центрове за данни" в Schneider Electric.

"Благодарение на сътрудничеството ни с AMD предоставяме референтен инженерен дизайн, който свързва съвременните ИИ изчислителни платформи, енергийните технологии и реалното внедряване в центровете за данни, като дава възможност на клиентите да изграждат по-бързо, с по-голяма увереност и ефективност мащабируеми ИИ среди с висока плътност."

"ИИ инфраструктурата се развива бързо към пълномащабни фабрики за ИИ, което изисква изчислителните ресурси, мрежовата свързаност, електрозахранването и охлаждането да бъдат проектирани съвместно още от самото начало", заяви Форест Норрод, изпълнителен вицепрезидент и генерален мениджър на "Решения за центрове на данни" в бизнес групата на AMD.

"AMD Helios предлага отворена архитектура, създадена да осигури производителността, ефективността и гъвкавостта, необходими за ИИ натоварванията от следващо поколение. Съвместната работа с Schneider Electric по създаването на валидиран референтен дизайн предоставя на клиентите практичен модел за ускоряване на внедряването на високоплътни ИИ среди, намаляване на риска при интеграцията и по-уверено и ефективно мащабиране."

Референтният дизайн ускорява внедряването на AMD Helios

Новото сътрудничество обединява иновациите на AMD в ИИ платформите с експертността на Schneider Electric в областта на електрозахранването, охлаждането и дигиталната инфраструктура, като създава по-интегриран подход за изграждането както на нови фабрики за ИИ, така и на модернизирани високоплътни центрове за данни. Референтният дизайн поддържа:

модулни среди с множество клъстери, включително ИИ клъстери с ИТ капацитет до 10,4 MW за новоизградени фабрики за ИИ;

ИИ натоварвания с висока плътност до 246 kW на шкаф;

усъвършенствано течно охлаждане чрез CDU решенията на Motivair на Schneider Electric, както и хибридни въздушно-течни конфигурации, които отвеждат до 84% от генерираната топлина;

подход Digital First към инфраструктурата, който включва: валидиран електрически и термичен дизайн чрез инструментите ETAP и EcoStruxure IT Design CFD, които осигуряват наблюдение и анализ в реално време, прогнозна поддръжка с помощта на ИИ и оптимизация на системно ниво за електрозахранването, охлаждането и ИТ инфраструктурата; интегрирани възможности за Electrical Digital Twin, които позволяват моделиране, анализ и управление на работата на инфраструктурата; поддръжка от AVEVA Unified Operations Center за наблюдение в реално време и пълна оперативна видимост;

инфраструктура за електрозахранване и охлаждане, проектирана в съответствие с изискванията на платформата AMD Helios за намаляване на сложността при интеграцията и риска при внедряването;

по-висока енергийна ефективност с възможност за постигане на PUE при пълно натоварване до приблизително 1,12.

Референтният дизайн е валидиран съгласно стандартите ANSI за внедряване в САЩ, като се предвижда в бъдеще рамката да бъде разширена и с поддръжка на стандартите IEC за глобални внедрявания.