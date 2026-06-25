Живееш на квартира в София. Идва време да преподпишеш договора и наемодателят ти казва, че увеличава месечната вноска със 100 лева. Следващата година ситуацията се повтаря и наемът е с 50 евро повече. Аргументите - инфлация, по-високи битови разходи, ръст на наемите, влизане в еврозоната... Когато домакинството се състои от един човек обаче, ситуацията става два пъти по-трудна за личния бюджет.

В това отношение България не е изключение. Според Euro Weekly News месечните разходи за живот в Португалия за едночленно домакинство са се увеличили значително през настоящата година, като в Лисабон достигат 2500 евро на месец, а в по-малките градове - между 1200 и 1600 евро. След столицата най-високи стойности се наблюдават в крайбрежните региони.

Увеличението се дължи основно на покачване на цените на наемите, породени от високото търсене и недостига на жилища. В градовете по морето силно влияние оказват и сезонните квартири, при които туристите "заемат" местата на местните.

Така средният наем за апартамент с една спалня в Португалия е около 950 евро на месец, като цената варира значително в зависимост от града и квартала. В Лисабон същият апартамент в центъра често струва между 800 и 1200 евро на месец. Въпреки че разходите за живот във втория по големина град в страната - Порто - са с до 30% по-ниски, увеличение се наблюдава и там.

Освен наемите, голямо влияние оказват и цените на храните. Според медията един човек харчи между 250 и 350 евро на месец за хранителни стоки, в зависимост от начина на живот и навиците за пазаруване, разбира се. Освен тях обаче има разходи за комунални услуги, транспорт, комуникации, спорт и други, с които сметките могат да достигнат 800 евро без наем.

Анализът показва, че разликата в разходите за живот в столиците и големите градове и по-малките населени места продължава да се увеличава, като тази тенденция засяга всички европейски страни, включително България.