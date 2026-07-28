Все повече хотели по света реагират на растящите разходи по начин, който трудно се забелязва при онлайн резервация. Вместо да увеличат цената на нощувката, нещо, което веднага би ги направило по-малко конкурентни в платформи като Booking, те запазват тарифата, но постепенно ограничават част от услугите, включени в нея, пише HotNews.

Явлението вече има и свое име - skimpflation. Ако при добре познатата shrinkflation потребителят получава по-малко количество от даден продукт за същата цена, то при skimpflation стойността намалява чрез по-ниско качество или по-малък обем на услугата.

Причината, логично, е до голяма степен икономическа. Онлайн платформите поставят цената на стаята в центъра на избора, а всяко дори минимално поскъпване веднага се вижда при сравнение с конкурентите. За разлика от това дали закуската е по-бедна, стаята се почиства всеки ден или достъпът до определени удобства е ограничен, често става ясно едва след настаняването.

Как изглежда това на практика?

Най-често хотелите ограничават обхвата на услугите, които преди бяха стандартни. Закуската се сервира в по-кратък часови диапазон, ежедневното почистване се заменя с обслужване само при поискване, а трансферите до летището са с по-ограничен график.

Втората тенденция е понижаване на качеството на вече включените услуги. Изборът на закуска е по-ограничен, а козметиката, кафето или другите удобства в стаите често са заменени с по-евтини алтернативи. Според цитирания анализ цените на луксозните хотели са с около 35-40% по-високи спрямо 2019-а. На този фон, качеството на част от предлаганите услуги не е нараснало със същия темп.

Все по-разпространена е и практиката услуги, които доскоро се приемаха за стандартни, да се таксуват отделно. В Испания например някои хотели вече начисляват такса за съхранение на багаж, в Нидерландия има обекти, които таксуват използването на сешоар, а във Франция и Финландия халатите могат да бъдат срещу допълнително заплащане.

При част от бюджетните хотели отделно се плаща и за сейф, по-бърз Wi-Fi или достъп до премиум телевизионни канали.

Какво означава това за туристите?

За потребителя крайната цена при резервацията може да изглежда непроменена, но реалната стойност на престоя постепенно намалява. Именно затова експерти съветват освен крайната цена потребителят да проверява и условията по резервацията - колко често се почиства стаята, какво точно включва закуската, има ли допълнителни такси за паркинг, Wi-Fi, багаж или ползване на хотелските удобства.

С други думи, ако преди няколко години основният въпрос, който си задавахме, беше "Колко струва стаята?", днес все по-често важният е "Какво всъщност получаваме срещу тази цена?".