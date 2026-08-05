В разгара на летния сезон цените за настаняване по Южното Черноморие остават стабилни на нивата от началото на лятото, като през август не се наблюдават масови отстъпки, посочват представители на хотелиерския сектор пред БТА.

Според тях фокусът на бранша през август е запазването на висока заетост и силна конкурентоспособност. Стратегията на хотелиерите е насочена към максимално запълване на базата.

Хотелите с ранни резервации са почти пълни, а останалите привличат гости с гъвкави пакетни оферти.

Промяна на динамиката

Доминацията на резервациите "в последния момент" се превръща в новото нормално за българския туризъм. Хотелиерите допълват, че изолирани примери за скъпи нощувки не отразяват реалната картина на пазара, където цените варират широко спрямо звездите на хотела, включените екстри и локацията.

Динамиката се наблюдава през последните няколко години.

Източник: БГНЕС

Променено е потребителското поведение. От сектора посочват още, че през август най-голям остава интересът към семейните почивки и пакетите с включено изхранване, пише още агенцията.

Част от хотелите по Южното Черноморие пуснаха извънредни промоционални оферти с отстъпки от до 40%, за да запълнят останалата свободна база.

През последните години броят на туристите в България, регистрирани в местата за настаняване по време на активния летен сезон, бележи ръст и преминава границата от 5 милиона души.

През 2023 г. са отчетени 4,8 милиона регистрации , за 2024 г. - около 5,1 милиона , а за 2025 г. секторът отчете нов рекорд с ръст от 4,2% спрямо предходното лято.

Очакванията за настоящото лято са по-умерени и браншът прогнозира задържане на нивата от миналата година. Някои говорят и за спад. НСИ потвърди лек спад от 0,5% при чуждестранните туристи през юни спрямо 2025 г. Сериозният недостиг на чартърни полети до летищата във Варна и Бургас доведе до драстичен спад от около 15% на германските туристи.

Август година храни

Все пак прогнозите на бранша са, че силният трафик през август ще подсигури добри крайни финансови резултати за сезона. По данни Слънчев бряг работи на близо пълен капацитет, като към 1 август заетостта на легловата база надхвърля 90%.

Преди няколко дни голямата френска телевизия TF1 излъчи специален репортаж за българския летен туризъм, акцентирайки върху курорта. Слънчев бряг е представен като привлекателна дестинация с дълги пясъчни плажове и високо ниво на обслужване, но на значително по-ниски цени в сравнение с Френската Ривиера.

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Основните причини все повече френски туристи да избират България за своята ваканция са липсата на свръхтуризъм, приемането на еврото, търсенето на спокойствие и автентичност, както и добрата въздушна свързаност с по два полета дневно между националния превозвач и Париж.

"B нaчaлoтo нa вceĸи ceзoн зaпoчвaмe c лeĸ пecимизъм... нaĸpaя ce oĸaзвa, чe бeзпoĸoйcтвaтa ни ca били пpecилeни", ĸoмeнтиpa пpeд Вlооmbеrg ТV нoвинитe зa cлaб cтapт нa лeтния тypиcтичecĸи ceзoн пpoф. д-p Cтoян Mapинoв oт ĸaтeдpa "Иĸoнoмиĸa и opгaнизaция нa тypизмa" oт Иĸoнoмичecĸи yнивepcитeт - Bapнa.

Cпopeд нeгo пpoблeмът нe e в мaлĸoтo тypиcти, a в пpeзacтpoявaнeтo. B мoмeнтa пpoгнoзитe нa aнaлизaтopитe ca зa 100 xиляди гepмaнци пo-мaлĸo зapaди пpeĸъcнaтитe чapтъpни пoлeти.

Cпopeд пpoф. Mapинoв oбaчe cпaдът щe e дocтa пo-мaлъĸ, a лeĸo пoвишaвaнe щe имa нa тypиcти oт Πoлшa, Чexия и Cлoвaĸия.

Xyбaвитe и ĸaчecтвeни xoтeли, ĸoитo имaт пpaвилнo opиeнтиpaнa бизнec cтpaтeгия, ca пълни нa oĸoлo 60%-70%. "Имa дocтaтъчнo тypиcти зa тeзи, ĸoитo пpeдлaгaт дoбpo cъoтнoшeниe ĸaчecтвo-цeнa."

От Министерството на туризма също потвърждават стабилността на пазара. Броят на резервациите в крайморските курорти се движи близо до нивата от миналото лято. Отчетеното изоставане в началото на лятото вече е напълно преодоляно.

При запазване на текущото търсене не се очакват съществени корекции в цените на нощувките до края на активния летен период.