Палестинската банкова система разполага с повече израелски шекели, отколкото може да управлява. В резултат на това е станало по-трудно за жителите да харчат хартиените пари, а за бизнеса да ги внася в сметките си, пише AP.

В момента сейфовете на търговските банки на Западния бряг преливат от кеш, който обаче не може да бъде депозиран обратно в Централната банка на Израел.

Израел е наложил годишен лимит за обратно приемане на кеш от 18 милиарда шекела, което е около 5,9 милиарда долара. В същото време палестинските банки натрупват близо 30 милиарда шекела годишно, според икономисти.

Икономическа война

От десетилетия Западният бряг, който към този момент е окупиран, е изцяло зависим от израелския шекел и разчита на Тел Авив за търговията, данъците и вносните си разплащания по споразумения.

Израел наложи серия от мерки, които спънаха икономиката на Западния бряг от октомври 2023 г., с което започна войната в Газа, пише ощe AP.

Отнети са повечето работни разрешителни за палестинци, работещи в Израел и са задържани данъчни и митнически приходи, събирани от името на Палестинската власт.

Местният пазар оперира почти изцяло с физическа валута. Към територията се вливат повече пари в брой, отколкото Израел позволява да бъдат върнати обратно. Изкуственият блокаж генерира огромен и опасен излишък от блокиран кеш в палестинските трезори.

Източник: EPA/БГНЕС

"Банките са ограничени в способността си да се справят с кризата", заяви Мохамад Манасра, заместник-управител на Палестинската парична администрация пред Асошиейтед прес.

Добавя, че това, което се практикува на Западния бряг, е икономическа война.

Огромният излишък срива печалбите на палестинските банки. Те не могат да отпускат заеми срещу блокираните в трезорите хартиени банкноти. Според Международния валутен фонд през 2022 г. излишните пари в брой са намалили печалбите на палестинските банки с около 20%.

Днес цифрата може да е още по-голяма.

Прекъснати връзки

Собственик на голяма супермаркет верига на Западния бряг се опитва да плати на чуждестранен доставчик за камион с хранителни стоки. Бизнесът му е изключително печеливш, а касите му буквално се пукат по шевовете от банкноти. Когато обаче отива в местната банка, за да преведе сумата по електронен път, удря на камък.

Банкерът обаче му казва, че за Израел тези хартийки в момента не съществуват.

Бизнесът в Палестина работи с израелската валута, но властите в Тел Авив са прекъснали връзката между палестинските банкови сейфове и дигиталната финансова система.

Източник: EPA/БГНЕС

Новината е резултат от тлеещ конфликт между Израел и Палестинската парична администрация. Тел Авив наложи лимити за количеството физически шекели, които приема обратно от Западния бряг.

Според палестинските власти тези изкуствени ограничения нямат икономическа логика и се използват като инструмент за умишлено поддържане на региона в постоянна финансова криза.

Всички сектори ще се сринат, ако проблемът с паричните средства не бъде решен, смятат израелски и палестински експерти.