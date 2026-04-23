През 2026-а година България се подготвя за силен летен туристически сезон, като институциите и бизнесът залагат на по-високо качество на услугите, а не просто на обем туристи. Туроператорите вече отчитат ръст на ранните записвания, спрямо миналата година. А по отношение на наблюдаваните ефекти от кризата в Близкия изток върху туризма в страната, очаква се спад на израелските туристи, но ръст от страна на гръцките.

"Предстои ни силен летен туристически сезон, който вярвам, че ще е по-добър от миналогодишния. За това говорят и ранните записвания, които се движат много добре на пазари като Франция, Белгия и Полша. Ранни записвания има включително от традиционни за нас туристи от Германия и Великобритания", коментира за Money.bg Румен Драганов от Института за анализи и оценки в туризма.

На фона на оптимистичната прогноза на част от туроператорите, днес стана ясно, че Летище Варна ще посрещне летния сезон на 2026 г. без директни чартъри от Великобритания и с намалени полети от Германия. Това сочат данни, представени от служебния министър на туризма Ирена Георгиева, по време на работна закуска с чуждестранния дипломатически корпус.

От туристическия бранш вече водят разговори с авиокомпании за евентуално възстановяване на връзките през 2027 г., като се обсъждат и стимули за привличане на нови превозвачи. В същото време летището компенсира отпадането на британските линии с разширяване на програмата към други пазари. Очаква се силен ръст на полетите от Централна и Източна Европа.

"През лятото очакваме ръст на туристите от Централна Европа, от страни като Полша и Унгария. Разбира се, надяваме се и на повече български посетители. Очакваме стабилни цени и силна конкуренция между хотелиерите", заяви Румен Драганов.

Първият летен сезон в еврозоната

Според представителите на туристическата индустрия през идващото лято българските хотелиери ще се стремят към по-висока добавена стойност чрез модернизация и по-добро обслужване, което да привлече платежоспособни гости.

Важен акцент е и сигурността и прозрачността на цените, за да се избегнат негативни впечатления сред туристите. След въвеждането на еврото тази година се очаква по-голямо доверие от международни инвеститори и туроператори.

по данни на Министерството на туризма, ведомството, заедно с Комисията за защита на потребителите координират действия за контрол върху хотелите, заведенията и курортите по Черноморието. Техните очаквания са за "рекорден интерес", подкрепен от подобрена инфраструктура и по-добра организация в местата за настаняване.

Националната статистика показва, че през летния сезон на 2025 г. са отчетени над 5,2 милиона туристически регистрации, от които 2,8 милиона са на чуждестранни гости.

Според очакванията на Института за анализи и оценки в туризма, въпреки кризата в Близкия изток и покачващите се цени, това лято в България ще има около 1 милион повече туристи в сравнение с миналогодишния летен сезон.