От мечти за милиарди долари до колапс на индустрията. Космическият туризъм се проваля, защото милионерите и просто вече не се интересуват от него, пише Bloomberg. Virgin Galactic на Ричард Брансън не е осъществявала полети от юни 2024 г., а сред основните пречки се открояват слабото търсене и технологиите, които изискват години за развитие.

Рон Росано, 65-годишен мениджър на имоти от Сан Франциско, е сред най-ентусиазираните космически туристи. През 2023 г. той вече е направил кратък полет с апарат на Virgin Galactic и е очаквал ново изживяване - този път на височина над 90 км със системата New Shepard на Blue Origin, основана от Джеф Безос.

Плановете му обаче се променят, след като през януари Blue Origin неочаквано спира туристическите си мисии за поне две години. Росано не крие разочарованието си и споделя, че е очаквал преживяване, което променя възприятията - гледката към Земята от Космоса кара човека да се почувства малък и променя мирогледа му завинаги.

Още в началото на 21 век компании като Virgin Galactic и Scaled Composites прогнозираха бърз растеж на космическия пазар. Space Adventures дори го определяше като бъдеща многомилиардна индустрия. Днес реалността е друга. Освен паузата при Blue Origin, Virgin Galactic също е спряла полетите, докато разработва новия си космически кораб Delta.

Компанията ще обяви финансовите си резултати за 2025 г. на 30 март, като междувременно стойността на акциите ѝ е спаднала с над 98% спрямо дебюта през 2019 г.

Според представители на NASA космическият туризъм така не се е превърнал в реален пазар - осъществени са единични мисии, но липсва устойчиво ново търсене. Анализатори посочват, че основните предизвикателства са високите разходи и трудното реализиране на технологиите.

Секторът остава насочен към много тесен кръг много богати клиенти, но дори те рядко правят повторни космически мисии. До момента Virgin Galactic е изпратила 31 души в Космоса, а Blue Origin - 98, сред които популярни хора като Кейти Пери, журналистката Гейл Кинг и Лорън Санчес Безос.

Първият космически турист, Денис Тито, летя още през 2001 г. с руския кораб "Съюз". След 2022 г. обаче Русия не е изпращала туристи в Космоса. Роскосмос има амбиции да възобнови тези полети към бъдеща руска космическа станция, но интересът остава ограничен, а обществените реакции по-скоро скептични.

Междувременно Virgin Galactic планира първи тестов полет на новия си кораб Delta към края на 2026 г., без да разкрива цени. Предишни оферти достигаха около 600 000 долара за място. При Blue Origin цените варират между 1,5 и 2 милиона долара.

Всъщност, Китай е страната, която се опитва да навлезе активно в тази бизнес ниша. Компанията Beijing Interstellor Human Spaceflight Technology планира да изпрати туристи през 2028 г., а CAS Space Technology има за цел да осъществи пилотирани туристически полети до 2029-а година.

Според твърдения на американски анализатори космическата индустрия на САЩ може да се възроди, ако SpaceX на Илон Мъск успее със Starship - огромната му ракета за многократна употреба, която в момента е в процес на разработка. Според заявките тя може да намали разходите за извеждане на човек в орбита с цели 90 на сто.