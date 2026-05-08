В последните години фестивалите се превърнаха в силен културен продукт, който пряко влияе на печалбите на туристическия сектор. В новата си прогноза обаче Испания не разчита на концерти, за да привлече туристи.

Според Euro Weekly News експерти очакват страната да се превърне в една от най-търсените дестинации на континента през следващите три години заради... три слънчеви затъмнения, които ще донесат на местната икономика над 1,3 милиарда евро.

Явленията, които ще могат да се наблюдават през август 2026 г. и 2027 г. и януари 2028 г., са известни като "Иберийското трио". Поредицата от три пълни слънчеви затъмнения, видими от една и съща страна за толкова кратък период, е изключително рядка. Именно това, в комбинация с благоприятния климат и географското положение на Испания, превръща страната в световна дестинация за астрономически туризъм.

Селата печелят повече от курортите, но готови ли са за наплива

Пълното затъмнение се вижда най-добре от слабоосветени места с ясно небе, тоест - в повечето случаи, далеч от големите градове. Смята се, че голям интерес ще предизвикат вътрешните райони на страната, като околностите на Валенсия, Кастилия и Арагон са сред тези с най-добри условия за наблюдение. По-слаб интерес се очаква по крайбрежните зони, които могат да се окажат по-непредсказуеми заради морската облачност.

Основният проблем е, че малките общини рядко разполагат с достатъчен хотелски капацитет. Именно затова краткосрочните наеми, предлагащи се от платформи като Airbnb, се очаква да поемат основния товар. Според анализ на Analistas Financieros Internacionales търсенето на настаняване в селските райони ще нарасне рязко около всяко от трите затъмнения. Оценки на Europa Press пък показват, че само първото събитие може да генерира около 360 милиона евро за по-малко от седмица.

Другите проблеми, които може да предизвика големият брой посетители, са свързани с капацитета на транспорта, инфраструктурата и рисковете при управлението на тълпите.

Местните и регионалните власти вече започват да координират действията си, фокусирани върху три основни задачи: управление на трафика, осигуряване на достатъчно места за настаняване и гарантиране на безопасността при временна свръхнаселеност.

За селските общности и бизнеси в Испания "Иберийското трио" е рядка икономическа възможност в периоди, които не са част от пиковия туристически сезон.