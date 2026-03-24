Десет години след своя старт, Revolut постига рекордна годишна печалба в радмер на $2,3 милиарда, обявиха от глобалната финтех платформа. През 2025 година приходите на компанията са се увеличили с 46% до $6 милиарда, в сравнение с $4 милиарда година по-рано.

Междувременно българските клиенти на дигиталната банка, която наскоро получи пълен банков лиценз във Великобритания, надхвърлиха 1,3 милиона.

От Revolut казват, че са постигнали най-силните си резултати до момента, чрез балансиране между бърз растеж, разширяване на структурния марж и дълбока диверсификация на приходите. Общият баланс на клиентите се е увеличил с 66% до $67,5 милиарда, като клиентската база на дребно е нараснала с 30% до 68,3 милиона. Само бизнес клиентите са се увеличили с 33% до 767 000.

"Изградихме диверсифициран, устойчив бизнес, който е печеливш в мащаб, осигурявайки основата за следващата ни фаза на растеж. Докато се превръщаме в наистина глобална банка, ние доказваме, че нашият технологично ориентиран оперативен модел продължава да води до бързо разширяване и рекордна рентабилност. Десетилетие след началото на това пътуване, ние едва започнахме да показваме какво е възможно", заяви Ник Сторонски, съосновател и главен изпълнителен директор на Revolut.

През 2025 година общият обем на трансакциите през Revolut се е увеличил с 65% в сравнение с предходната година до $1,7 трилиона, като платформата е обработила рекордни нива на активност в своите сегменти на дребно и бизнес.

"Нашият марж на печалба преди данъци от 38% е резултат от дисциплинирано финансово управление и способността ни да се мащабираме ефективно, като същевременно продължаваме да инвестираме в нашите хора и инфраструктура. Влизаме във второто си десетилетие от силна позиция, уникално позиционирани да продължим да инкубираме новите залози, които ще предефинират банкирането", коментира Виктор Стинга, главен финансов директор на Revolut.

Revolut посрещна 16 милиона нови клиенти на дребно в световен мащаб, с което общият им брой достигна 68,3 милиона до края на миналата година.

А какво се случва на местно ниво? Паричните преводи между потребители отбелязаха значително увеличение от 50% в сравнение с 2024 година, представлявайки над 26 милиона трансакции миналата година, според вътрешни данни на Revolut.

Revolut Business също показа силен растеж на българския пазар, като клиентската база се увеличи с 32%, а обемът на трансакциите почти се удвои, нараствайки с 96% в сравнение с предходната година.