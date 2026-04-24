Швейцарската национална банка (SNB) отчете загуба от 498 милиона франка (634 милиона долара) през първото тримесечие на 2026 г., в сравнение с печалба от 6,68 милиарда франка през предходната година, показват финансовите отчети.

За този отрицателен финансов резултат на SNB за периода януари-март - в сравнение с печалба от милиарди долари преди година - основен "принос" имат загубите от 8,2 милиарда франка от инвестиции в активи в чуждестранна валута и приходите само от около 40,4 милиона франка от позиции в национална валута.

Същевременно Швейцарската национална банка за периода има приходи от лихви и дивиденти възлизащи съответно на 3,2 милиарда франка и 600 милиона франка, както и разходи за лихви от 200 милиона франка.

Стойността на златото в баланса на Централната банка на Швейцария през първото тримесечие се е увеличила със 7,8 милиарда франка. В края на март благородният метал е струвал 118 400 франка за килограм, в сравнение със 110 900 франка в края на миналата година. Обемът на държаното злато от SNB остава непроменен - 1040 тона, съобщават още от финансовата институция.