Шведската компания Electrolux AB, един от най-големите в света производители на битова техника, завърши първото тримесечие на 2026 г. на загуба, а приходите й за януари-март намаляха с 9% спрямо същия период на миналата година, пише Финмаркет.

Както се казва в съобщението на компанията, нетната загуба за периода януари-март е 470 милиона шведски крони (51 милиона долара), в сравнение с печалба от 42 милиона крони за същия период на миналата година. Оперативната загуба за тримесечието е 266 милиона крони, в сравнение с печалба от 452 милиона крони за същия период година по-рано.

Приходите на Electrolux за периода са намалели до 29,54 милиарда крони, от 32,58 милиарда крони през първото тримесечие на 2025 г.

Анализатори средно очакваха оперативна печалба за тримесечието от 280 милиона крони, според консенсусната прогноза представена от самата компания.

Продажбите на Electrolux за тримесечието като цяло са намалели с 0,5% на годишна база, включително спад от 11,6% в Северна Америка. Същевременно, продажбите в региона на Европа, Близкия изток, Африка и Азия са се увеличили с 3,6%, а в Латинска Америка - с 8%.

От ръководството на шведската компания коментираха пред медии, че резултатите за първото тримесечие на американския пазар са най-ниските от десетилетие, затова беше анонсирано увеличение на цените с 5-20%, за компенсиране загубите от вносните мита в САЩ.

Пазарната капитализация на компанията Electrolux е спаднала с 28% от началото на годината досега до 16,3 милиарда крони, докато за периода съставният борсов индекс Europe Stoxx 600 е прибавил 3,1%.