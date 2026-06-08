В стила на най-големите финансови драми големият италиански кредитор Intesa Sanpaolo стартира изненадваща оферта за придобиване на банката Monte dei Paschi di Siena (MPS), основана през XV в. в град Сиена, Италия.
Офертата на сделката е за над 30 милиарда евро. Това е ход, който се очаква да даде тласък на нова вълна от сделки в италианския финансов сектор, съобщава Bloomberg.
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Intesa Sanpaolo планира незабавно да препродаде над 630 клона, централни структури и марката на застрахователната група Unipol за сума между 3 и 3,5 милиарда евро. Така ще си осигури чисти пари, за да купи MPS.
Другият претендент
Сливането на Monte dei Paschi е обект на амбициите и на друга голяма италианска банка - Banco BPM. Тя също предложи оферта за придобиване ден по-рано. Целта е създаване на нова комбинирана банкова група.
Предложението предвижда запазване на брандовете, историческите седалища и местните структури на двете банкови институции.
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Сградата на Monte dei Paschi di Siena
Оценката на сделката не беше оповестена публично, но се посочва, че би създала втората по големина банкова група в Италия с пазарна стойност над 50 млрд. долара, предава Bloomberg.
Banco BPM прогнозира, че сделката ще генерира годишни ползи преди облагане с данъци в размер на над 1,1 милиарда евро. Това ще включва 650 милиона евро спестявания от разходи и 450 милиона евро допълнителни приходи.
"Плячка за банкови хищници"
Въпреки че зад гърба си има забележителна история от над пет века, в по-нови времена институцията се превърна в истински кошмар за държавата. Money.bg припомня, че пpeз 2017 гoдинa итaлиaнcĸoтo пpaвитeлcтвo пpидoби бaнĸaтa, cлeд ĸaтo ѝ oтпycнa cпacитeлeн зaeм.
През годините много банки са предлагали оферти за придобиването на MPS. Сериозен опит беше направила и UniCredit през 2021 г., но преговорите с държавата се провалиха.
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Големият обрат обаче дойде тази година. MPS се стабилизира след години на преструктуриране. И именно заради това се превърна в апетитна "плячка" за банковите хищници.
CNBC пише, че акциите на Intesa и BPM Banco са паднали съответно с 4% и 1,1%, докато акциите на MPS са нараснали с 0,9% в ранната търговия в понеделник.
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Бордът на директорите на засипаната с оферти Monte dei Paschi се събира на извънредно заседание, за да оцени коя от двете исторически оферти да приеме.