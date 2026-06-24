Fibank (Първа инвестиционна банка) получи две награди от 34-ото издание на престижния конкурс "Банка на годината", организиран от "Асоциация Банка на годината".

Церемонията се проведе снощи в София и събра представители на банковия сектор, бизнеса и обществеността.

ПИБ беше отличена с престижната награда "Банка на тайния клиент" за рекорден десети път - постижение, което подчертава последователния ангажимент на банката към клиентите и неизменно високите стандарти на обслужване.

Отличието е сред най-ценните в конкурса, тъй като се присъжда въз основа на реалния опит на клиентите при посещение на банкови офиси.

Оценката се извършва чрез независимо проучване по методологията Mystery Shopper и проследява качеството на обслужването, професионализма на служителите и цялостното клиентско преживяване в клоновете в цялата страна.

Най-добър дигитален проект

Второто отличие е в категорията "Най-добър банков дигитален проект" и се присъжда за услугата "Инвестиции" в My Fibank. Чрез нея клиентите на банката могат да търгуват с финансови инструменти на Българската фондова борса, както и на международните пазари в САЩ и Европа - директно от телефона си, без допълнителни стъпки и посредници.

Източник: Fibank

Наградата е признание за стремежа на Fibank да развива иновативни решения, които улесняват достъпа до инвестиционни възможности и дават на клиентите повече контрол при управлението на финансите им.

"Тези две отличия са много ценни за нас, защото отразяват два от най-важните ни приоритета - безкомпромисното качество на обслужването и последователното развитие на иновативни решения за нашите клиенти. Наградата "Банка на тайния клиент" за рекорден десети път е признание за професионализма, отдадеността и постоянството на нашите колеги в цялата страна.

С новата услуга "Инвестиции" в мобилното приложение на Fibank на клиентите се предостави директен достъп до финансови инструменти както на Българската фондова борса, така и на международни пазари в Европа и САЩ. По този начин позволихме на инвестициите да станат част от ежедневието на всеки съвременен българин", заяви г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор (CEO) и Председател на Управителния съвет на Fibank.