Данните от първата година на DSK Mobile показват промяна в начина, по който клиентите използват мобилното банкиране.

Начинът, по който потребителите използват банковите услуги, се променя осезаемо през последните години. Ако доскоро мобилното банкиране се свързваше предимно с проверка на наличност или извършване на превод, днес то все по-често е мястото, откъдето започват отношенията с банката и се управляват ежедневните финансови нужди.

Данните от първата година на DSK Mobile показват именно тази промяна в потребителските навици. Мобилното приложение вече се използва от над 800 хил. потребители, а близо от 70% от новите клиенти на Банка ДСК започват отношенията си с банката изцяло дигитално.

Рекордът за най-много нови потребители в рамките на един ден достига близо 20 хил. души.

"Най-голямото признание за нас през първата година е, че клиентите не просто приеха новото приложение, а започнаха активно да ни казват как искат то да се развива. Получаваме много положителна обратна връзка, но и конкретни идеи и очаквания, които ни помагат да определяме следващите подобрения. Затова всеки месец добавяме в DSK Mobile нови функционалности и решения, които идват от реалното ежедневие на клиентите", коментира Михаела Темелкова, управляващ директор "Пазар Ежедневно банкиране" в Банка ДСК.

Промяната започва още с начина, по който клиентите избират своята банка. Според проучване на Visa за онлайн плащанията в Централна и Източна Европа, 57% от българските потребители извършват онлайн плащанията си за по-малко от 30 секунди. Скоростта и удобството вече са част от очакванията към всички дигитални услуги, включително финансовите.

Тази тенденция ясно се вижда и при мобилното банкиране. Процесът по дигитално откриване на сметка в DSK Mobile отнема по-малко от пет минути, а само за една година над 69 хил. души са станали клиенти на Банка ДСК онлайн чрез приложението.

"Зад откриването на сметка стоят много процеси и проверки, но клиентът не би трябвало да усеща тази сложност. Нашата работа е да съберем всичко необходимо в няколко ясни стъпки, така че за по-малко от пет минути човек да може спокойно и сигурно да започне отношенията си с банката. Именно това превръща дигиталния канал в предпочитан начин да станеш клиент", коментира Михаела Темелкова.

За една година през DSK Mobile са извършени над 16,5 млн. превода, а повече от 94 хил. потребители са заявили дигитално своя план за ежедневно банкиране. Данните показват все по-активно използване на приложението и за последващото управление на плана - от преглед на включените услуги до промяната му при необходимост.

Това показва, че мобилното банкиране все по-рядко се използва единствено за справка по сметка или извършване на плащания, а постепенно се превръща в основен инструмент за управление на ежедневните финансови нужди.

Променят се и нагласите на потребителите към по-сложните банкови услуги. Международното проучване World Retail Banking Report 2025 на Capgemini показва, че близо половината от потенциалните клиенти се отказват от дигиталния процес по регистрация, ако той е твърде сложен или отнема прекалено много време.

Доброто потребителско изживяване се превръща във все по-важен фактор за избора на финансова институция и използването на нейните услуги.

Само за последните 12 месеца чрез DSK Mobile са отпуснати над 70 хил. кредита изцяло дигитално, което показва, че клиентите все по-често са склонни да взимат важни финансови решения през мобилното приложение.

"Да направиш превод през телефона вече е нещо обичайно. Да кандидатстваш за кредит през него означава, че имаш доверие в приложението и в целия процес. Именно това виждаме днес - клиентите все по-спокойно използват DSK Mobile и за по-важните решения, свързани с парите им", допълва Михаела Темелкова.

През изминалата година DSK Mobile продължи да се развива с нови функционалности и подобрения на потребителското изживяване. Сред последните нововъведения е възможността за изцяло дигитално преиздаване на дебитни, кредитни и виртуални карти директно през приложението - при изгубена или повредена карта, както и при забравен ПИН код.

Съвсем скоро DSK Mobile ще предложи и новата функционалност "Касички за спестяване", която ще даде възможност на клиентите да създават персонализирани спестовни цели, да заделят средства за тях и удобно да проследяват натрупаните суми директно през мобилното приложение.

По повод първата годишнина на DSK Mobile Банка ДСК подготви специална кампания за своите клиенти. В рамките на инициативата потребителите могат да открият скрити торти на различни места в приложението и да участват в игра с общо 111 награди, сред които пътуване за двама до Португалия, ваучери по 100 евро и Премиум планове за ежедневно банкиране без месечна такса за период от шест месеца. Играта продължава до 03 август 2026 г.