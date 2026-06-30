Fibank (Първа инвестиционна банка) стартира кампания за плащания с дебитни и кредитни карти Mastercard, издадени от банката. Тя започва на 15-и юни и ще продължи до 9-и август 2026 г., като в тези 8 седмици наградите са за истинските почитатели на високите скорости.

Един от клиентите ще спечели почивка за двама от 4-ти до 7-и септември в Милано и билети за емблематичната писта "Монца". Победителят ще се наслади на:

- Hot Lap Experience, като ще може да направи тестова обиколка на пистата със суперавтомобил на McLaren, управлявана от професионален пилот;

- 3 нощувки в 4-звезден хотел в Милано, с включени закуски, оранизирани Welcome вечеря, вечеря в ресторант в града и Farewell вечеря.

Преживяването включва още самолетни билети, трансфери от и до летището и организиран трансфер между хотела и пистата по време на събитието. Осемдесет печеливши пък ще се сдобият с брандирани раници на McLaren. Други осемдесет ще спечелят брандирани суичъри McLaren.

Условие за участие в тегленето за спечелване на награди в кампанията на Fibank е клиентът да реализира сума от плащания минимум 100 евро в съответната седмица на кампанията по своята дебитна и/или кредитна карта Mastercard. Максималният брой участия на клиент е 1 брой седмично за карта.

За голямата награда - посещението на "Монца", клиентът трябва да е достигнал поне 5 участия в седмични тегления за спечелване на награда с кредитна карта Mastercard, за което получава 2 участия в тегленето за голямата награда. Ако е постигнал минимум 5 участия в седмични тегления за спечелване на награда, но с дебитна карта, картодържателят получава 1 участие в тегленето за голямата награда. Участията не се комбинират между дебитни и кредитни карти.

"Щастливи сме да предоставим на истинските фенове на моторните спортове едно незабравимо преживяване заедно с нашия партньор Mastercard и McLaren Mastercard Formula 1 Team. Сега всеки клиент на Fibank може да се наслади не само на бързината, удобството и сигурността на нашите дебитни и кредитни карти, но и на възможността да стане част от магията на състезанията на легендарната писта "Монца" и да се почувства като професионален състезателен пилот", сподели г-н Никола Бакалов, Главен изпълнителен директор и Председател на Управителния съвет на Fibank.

"За феновете, които изживяват всяко състезание със затаен дъх, ние правим тази страст още по-достъпна. Заедно с Fibank предоставяме на клиентите на Mastercard възможността да бъдат част от зрелището не само по трибуните, а в самото сърце на едно от най-впечатляващите спортни събития в света. На емблематичната писта "Монца", редом до отбора на McLaren Mastercard Formula 1 Team, те ще се насладят на моменти, които се случват веднъж в живота и са наистина безценни", допълни Ваня Манова, мениджър за България, Северна Македония, Албания и Косово в Mastercard.