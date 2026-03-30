Голямото завръщане на Формула 1 в Европа за сезон 2026 започна не с рев на двигатели, а с... полицейско разследване. Камион, превозващ лимитираната серия десерти KitKat, брандирани специално за глобалното партньорство с най-бързия и скъп спорт в света, буквално "изчезна" по пътя си. Това става ясно от говорител на компанията Nestlé, попитан от The Athletic.

Камионът, който към този момент е в неизвестност, е превозвал над 400 000 опаковки KitKat от лимитираната серия "Формула 1", или около 12 тона шоколад, съобщават от компанията. Пътят е започнал от Централна Италия, а крайната спирка за разтоварване е била Полша.

Използваната схема е може би свързана с т.нар. "призрачен превозвач", при която фиктивна фирма печели търга за логистика чрез фалшиви документи, товари стоката и изчезва в цифровото пространство още преди камионът да е напуснал италианската граница.

"Винаги сме насърчавали хората да си починат с KitKat, но изглежда крадците са взели съобщението твърде буквално и са направили почивка с тонове от нашия шоколад", се казва още в изявлението. Няма човешки загуби, а само финансови.

Може би тук играе голяма роля Черният пазар. Откраднатите десерти няма да се видят в квартални магазини. Тъй като става въпрос за колекционерска серия, в чест на 75-годишнината на F1 и 90-годишнината на KitKat, очаква се те да се появят в платформите за продажба на петорна или дори по-висока цена. Печалбата е голяма, а проследяването почти невъзможно. Големият въпрос за акционерите е как това влияе на договора между двата гиганта. Когато плащаш милиони за маркетингово присъствие на най-голямата писта в света, празните стелажи във VIP зоните и фен шоповете са дупка в баланса, която не може да се запълни лесно и без скандал.

Физическата сигурност на стоките остава критично звено. Потърпевш тази седмица се оказа един от най-големите производители на шоколад. Партньорите са уведомени и няма риск с продукта. Според KitKat кражбата идва малко след съвместен доклад на Международния съюз за морско осигуряване, който е най-авторитетната международна организация, представляваща интересите на морските застрахователи, и Асоциацията за защита на транспортните активи EMEA. Докладът очертава тревожно покачване на кражба на товари и измама с тях. Оценката показва, че сложните методи за измама стават все по-често срещани.