Консорциум от над 140 компании - сред които Visa, Mastercard, Stripe, Coinbase и BlackRock - обяви във вторник старта на нов стейбълкойн Open USD (OUSD), управляван от независимата структура Open Standard.

Стейбълкойнът ще споделя по-голямата част от приходите си от резервите с компаниите партньори. Токенът ще бъде обвързан с курса на щатския долар и ще стартира върху блокчейн мрежата Solana, като реалното му пускане се очаква по-късно тази година.

За разлика от класическите стейбълкойни с един емитент, Open USD ще се управлява колективно от борд, съставен от партньорите, без такси за емитиране и обратно изкупуване и без лимити върху обемите.

"Съществуващите стейбълкойни имат сериозни предимства, но за да се използват в по-голям мащаб, бизнесът се нуждае от нещо отворено, евтино, с висока пропускателна способност, широко достъпно и съобразено с неговите интереси", заяви основателят и изпълнителен директор на Open Standard Зак Ейбрамс, цитиран от "Ройтерс".

От Visa посочиха, че ще третират новия токен при същите стандарти за риск и оперативна дисциплина, които прилагат и в глобалната си мрежа. От Mastercard допълниха, че бъдещето на стейбълкойните минава през отворена и оперативно съвместима инфраструктура - по същия начин, по който интернет и мобилните мрежи се превърнаха в споделена основа за иновации, посочи главният продуктов директор Йорн Ламберт.

Две различни стратегии към една и съща цел

Стейбълкойните са дигитални токени, обезпечени от традиционни валути, които поддържат постоянна стойност. Миналата година президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа GENIUS Act - първият американски закон, насочен специално към улесняване на крипторазплащанията.

Зад партньорството обаче стоят две различни философии. Mastercard залага на придобивания - компанията се съгласи да купи лондонската инфраструктурна фирма BVNK за до 1,8 млрд. долара, най-голямата ѝ сделка в сектора досега. Visa на свой ред изгражда мрежа от партньори без да притежава пряко инфраструктура - компанията управлява над 160 програми за карти, обвързани със стейбълкойни, а сетълментът по тях достига годишен темп от около 7 млрд. долара.

Интересът не е случаен: през 2025 г. през стейбълкойните минаха транзакции за 33 трилиона долара - повече от комбинирания обем от 25,5 трилиона долара, преминал през Visa и Mastercard за същия период. BlackRock от своя страна прогнозира около самите стейбълкойни да има пазар за 1,5 трилиона долара до 2030 г.

Показателно е и кой липсва сред партньорите - Circle, Tether и PayPal, трите най-големи емитента на доларови стейбълкойни, засега остават извън Open USD.

Подобна, но по-скромна инициатива бе изпробвана през 2024 г., когато Robinhood, Kraken и други компании стартираха мрежата Global Dollar Network.

Сега планът е много по-мащабен, но това не е гаранция за успех. Все пак стейбълкойните засега се използват най-вече за търговия с други криптотокени, а не толкова за разплащания, така че процесите и правилата ще трябва да се коват в движение.