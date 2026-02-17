Ръководителите на най-големите банки във Великобритания ще проведат първата си среща по повод разработване на национална платежна система като алтернатива на Visa и Mastercard, съобщава The Guardian.

Както пише изданието, срещата е насрочена за 19 февруари и ще бъде председателствана от главния изпълнителен директор на Barclay's Вим Мару. В срещата ще участват представители на водещи банки и компании от Лондонското Сити, за които се очаква да бъдат основните инвеститори в проекта. Инициативата предвижда и правителствена подкрепа.

Засиленото внимание към въпроса се дължи на опасения, че администрацията на президента Тръмп може да ограничи достъпа на Великобритания до американските платежни системи. Както отбелязва The Guardian, подобни рискове се обсъждат вече от няколко години, но последните изявления на Вашингтон относно съюзниците от НАТО засилиха опасенията относно устойчивостта на британската платежна инфраструктура.

По оценки на изданието, през 2025 г. Visa и Mastercard представляват около 95% от всички транзакции с карти във Великобритания. Един от финансовите ръководители, участващи в подготовката на срещата, е заявил пред изданието, че евентуалното спиране на тези платежни системи би "върнало страната в 50-те години на миналия век", като е подчертал необходимостта от създаване на "национална платежна платформа".

Според данни на The ​​Guardian, новата платежна система би могла да заработи до 2030 година.