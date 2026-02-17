Дебатът за възможно приемане на еврото в Швеция отново е на дневен ред - тема, отхвърлена на референдум през 2003 г. Ситуацията обаче е различна поради променената глобална среда. След присъединяването към НАТО страната започва да преосмисля и други дългогодишни "червени линии" в името на по-дълбока интеграция със Западна Европа, отбелязва Bloomberg.
Ключов катализатор в тази промяна са нарастващите геополитически рискове - войната в Украйна, напрежението с Китай и все по-непредсказуемата външна политика на САЩ при президента Доналд Тръмп, коментира още медията.
Политиката "Америка на първо място", включително остри позиции към съюзници и дори идеи за териториални придобивания като Гренландия, засилва усещането, че малките икономики са все по-изложени на натиск в ерата на глобални противоборства.
Различни мнения в страната
На този фон Либералната партия в Швеция настоява, че оставането извън еврозоната поставя страната "с единия крак отвън" - икономически и политически. Според поддръжниците на идеята общата валута би дала на Стокхолм по-силна роля при вземането на решения за европейската парична политика, както и по-голяма стабилност за търговията и инвестициите. Още повече че над 60% от външната търговия на страната е с ЕС.
Въпреки това правителството ясно охлади очакванията. Финансовият министър Елизабет Свантесон излезе с позиция, че на този етап подкрепя единствено идеята за анализ на плюсовете и минусите от евентуална смяна на валутата. Тя подчерта, че такова проучване може да започне едва след изборите през септември.
Паралелно с това тя категорично заяви, че Швеция няма намерение да приема еврото в обозримо бъдеще и ще запази кроната като национална валута.