На фона на сезона на банковите отчети във Великобритания, местната банка HSBC разкрива спад в печалбите през последното тримесечие. Отчасти това се дължи на обвинение, свързано с финансова измама в страната, пише The Guardian.

HSBC съобщи, че е понесла $400 милиона "вторична загуба, свързана със съмнения за измама" във Великобритания. Въпросното обвинение се разбира като свързано със заеми, отпуснати на частна инвестиционна компания, която след това е била изложена на заеми, свързани с частни кредити - в момент, когато нараства опасението относно непрозрачната частна кредитна индустрия.

Измамата от $400 милиона увеличи очакваната кредитна загуба на HSBC за първото тримесечие на тази година до $1,3 милиарда, като една от основните причини за това е и въздействието от конфликта в Иран. HSBC задели $300 милиона, за да отрази "повишената несигурност" и влошаването на икономическите перспективи заради войната в Близкия изток.

Печалбите на банката преди данъци са намалели със $100 милиона в сравнение с първото тримесечие на 2025 г. до $9,4 милиарда.