Британската банка HSBC - която е най-голямата в Европа - обяви, че е подала оферта до миноритарните инвеститори в своето поделение в Хонконг Hang Seng Bank (където британската банка е мажоритарен собственик) за изкупуване на всички акции, така че HSBC да има 100%. Обемът на сделката се предвижда да е около 106 милиарда хонконгски долара (около 13,6 милиарда щатски долара).

HSBC е предложила да плати 155 долара на акция в Hang Seng Bank, което представлява 30% премия спрямо цената на затваряне на фондовата борса вчера.

Така спрямо настоящата оферта, стойността на цялата (дъщерна) банка в Хонконг достига 290 милиарда долара. Целта на сделката е пълното придобиване от HSBC на Hang Seng Bank и делистването ѝ от Хонконгската фондова борса.

За да може да финансира тази сделка, HSBC е готова да преустанови програмата си за обратно изкупуване на свои акции за три тримесечия. През 2024 г.банката е закупила собствени акции на обща стойност 11 милиарда долара.

HSBC е влязла в капитала на Hang Seng Bank по време на банковата криза през 1965 г. и притежава над 63% от акциите на азиатската банка. За първата половина на 2025 г. Hang Seng Bank отчете нетна печалба от 6,9 милиарда хонконгски долара, в сравнение с 10 милиарда хонконгски долара за същия период на предходната година.