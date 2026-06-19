След години на рекордни продажби и стремглав ръст на цените пазарът на недвижими имоти в Дубай навлезе в период на осезаемо охлаждане. Продължилият повече от 100 дни военен конфликт в региона оказа влияние върху активността на инвеститорите. На този фон обемът на сделките е спаднал значително спрямо нивата отпреди ескалацията в региона.

Според данни на изследователската компания REIDIN през май в Дубай са реализирани сделки с имоти на стойност 22,5 млрд. дирхама (около $6,1 милиарда), което е с 42% по-малко спрямо април. В сравнение с февруари - последния пълен месец преди началото на конфликта - стойността на сделките е намаляла приблизително наполовина.

Отделен анализ на консултантската компания ValuStrat показва, че броят на реализираните продажби е намалял с 19% през май след спад от 4% месец по-рано. По данни на компанията пазарът отчита най-сериозното забавяне от пандемията насам.

"Пазарът на готови жилища не е регистрирал годишен спад от такъв мащаб от пандемията насам", коментира Хайдер Туайма, ръководител на отдела за проучвания във ValuStrat.

След години бум - охлаждане

Спадът идва след изключително силен период за имотния сектор в емирството. Благодарение на ниските данъци, притока на чуждестранен капитал и статута си на глобален бизнес център Дубай се превърна в една от най-предпочитаните дестинации за международни инвеститори и заможни купувачи.

Според данни на Knight Frank през 2025 г. градът е бил най-активният пазар в света за луксозни жилища. В сегмента между $2,5-10 милиона са реализирани повече сделки, отколкото в Лондон, Ню Йорк, Лос Анджелис и Хонконг.

Затова част от анализаторите предупреждават, че сегашният спад трябва да се разглежда и като корекция след период на изключително висока активност, а не единствено като резултат от геополитическото напрежение. Въпреки че средните цени на жилищата все още не отбелязват драматичен спад, брокери съобщават за по-трудно сключване на сделки и за нарастваща склонност към преговори, особено в луксозния сегмент.

Ясин Валимула, консултант, специализиран в имоти за над $10 милиона, твърди, че част от сделките в момента се реализират с отстъпки между 20% и 25% спрямо нивата отпреди конфликта. По думите му западноевропейските купувачи са станали значително по-предпазливи и предпочитат да изчакат развитието на ситуацията в региона, преди да вземат инвестиционни решения.

Първите сигнали за охлаждане на пазара се появиха още през пролетта. Както Money.bg писа през май, данни на CBRE и YallaValue показаха забавяне на ръста на жилищните цени до около 9% на годишна база след години на двуцифрени увеличения. Тогава експерти определиха процеса по-скоро като връщане към по-балансиран пазар, отколкото като начало на сериозна криза.

Според тях местните купувачи и инвеститорите с дългосрочен хоризонт продължават да проявяват интерес към качествени активи, макар и при по-внимателен подбор.

Въпреки рязкото забавяне обаче пазарът на имоти в Дубай остава далеч от криза. До такава очевидно няма да се стигне, поне засега, след подписването на мирното споразумение между САЩ и Иран. С какви темпове ще се възстанови пазарът обаче, предстои да видим.