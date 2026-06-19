В края на миналата година швейцарската компания за строителни материали Holcim обяви придобиването на лидера на европейския пазар за стенни конструкции Xella за 1,85 милиарда евро. Днес то вече е факт.

Двете компании не само оперират на нашия пазар, но и разполагат с местни производствени мощности.

Портфолиото на базираната в германия група включва производителят на сглобяеми модулни системи от автоклавен газобетон Ytong, Silka (калциево-силикатни елементи), Multipor (минерална изолация) и Hebel. Според прессъобщението Xella има над 4000 служители и присъства в 22 европейски страни, а прогнозираните нетни продажби през 2026 г. възлизат на 1 милиард евро.

В България Xella има заводи, които произвеждат Multipor (Добрич) и Ytong (София). Служителите са над 60, а приходите през 2024-а са над 20,6 милиона лева. Holcim има завод за цимент в Северозападна България, а освен това произвежда бетонови смеси, инертни материали и друга специализирана продукция. За компанията работят 400 души, а оборотът през 2024-а е над 200 милиона лева.

Придобиването се осъществява в момент, в който строителната индустрия отбелязва ниски нива на изграждане на нови жилища. Според главния изпълнителен директор на Holcim Милян Гутович това е точното време за подобна инвестиция, тъй като вярва, че между пет и десет години пазарът ще се възстанови.

"Придобиването ще позволи на Holcim да предоставя напълно интегрирани устойчиви и иновативни стенни системи на нашите клиенти. То подобрява възможностите ни за продажби на спецификации в модерното устойчиво строителство, от кръговото производство и енергийно ефективното обновяване до интелигентния дизайн и модулното строителство."

Източник: Holcim

Освен ключови играчи в своите сегменти, компаниите на Xella имат изградена цялостна дигитална услуга за свързване на 3D модели на сгради, използваща изкуствен интелект и информационно моделиране на сгради, както и дигитално управлявано фабрично производство, което осигурява интелигентни строителни процеси и доставка на място.

От Holcim очакват сделката да доведе до увеличение на печалбата на акция и свободния паричен поток през първата година и до увеличение на възвръщаемостта на инвестирания капитал през третата.